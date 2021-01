GEMMA / Uomini e donne

Dopo le vacanze natalizie, in data odierna (7 gennaio 2021) abbiamo assistito al ritorno di Uomini e Donne e con esso di tutte le dinamiche legate al dating show dei sentimenti. Quello che è stato trasmesso oggi, e che vedremo sia domani che (in parte) nel corso della prossima settimana, riguarda una registrazione avvenuta al termine dello scorso anno (esattamente il 18 dicembre).

Si parte da una coppia che ha visto nascere e crescere il loro amore proprio all’interno della trasmissione: stiamo parlando di Sossio Aruta e Ursula Bennardo. I due infatti, ospiti del programma, raccontano di come procede la loro relazione coronata con l’arrivo di una bambina, Bianca, nata poco più di un anno fa.

Come di consueto poi si parte dalla dama Gemma Galgani, facendo vedere sia un riassunto delle precedenti puntate (l’avevamo lasciata, prima della pausa, con un colpo di scena: la donna ha avuto una notte passionale con il suo corteggiatore Maurizio), sia un suo sfogo con la redazione dietro le quinte, nel quale lei si dice colpita negativamente da un atteggiamento piuttosto freddo che ha riscontrato da parte di Maurizio nella puntata precedente.

Dopo la visione di questi due filmati, Gemma entra in studio e si fa vedere un ulteriore video in cui la Galgani invita Maurizio a fare una sorta di caccia al tesoro. La dama poi dichiara di star vivendo con lui un momento molto bello, si sente protetta emotivamente in quanto l’uomo ha gesti molto teneri e dolci, per questo dice che tutto sta andando benissimo.

Oltretutto, stando alle parole di Gemma, i due si trovano bene anche da un punto di vista fisico, dal momento che pare esserci molta attrazione e passione. Questo suscita delle polemiche da parte dell’opinionista Tina Cipollari, la quale sostiene che Gemma è una donna di settanta anni e dovrebbe comportarsi in base alla sua età, assumendo un atteggiamento più consono.

Arriva in studio, quindi, lo stesso Maurizio, dichiarando di aver vissuto con Gemma non una, non due, ma ben tre notti d’amore, momenti che entrambi ricordano con estremo interesse ed emozione. A quel punto l’uomo ricorda che, nelle scorse puntate, Tina aveva dichiarato che, se tra lui e Gemma ci fosse stato qualcosa in più di un bacio, lei avrebbe chiesto scusa non solo a loro ma anche a tutta Italia per aver messo in dubbio il loro rapporto. Ma la bionda opinionista non ha alcuna intenzione di chiedere scusa, perché sostiene che la loro sia una conoscenza ancora all’inizio e quindi non ci sono i presupposti per chiamarlo amore.

Interviene per un attimo Ursula, dicendo di vedere troppo coinvolta Gemma, cosa che non riscontra nelle stesse modalità in Maurizio, ed è per questo che teme un’eventuale sofferenza della Galgani qualora la conoscenza con l’uomo non dovesse andare a buon termine.

È dello stesso parere anche la Cipollari, che si trova ad aggiungere inoltre il fatto che Gemma sia troppo avvezza all’innamoramento facile e che i suoi rapporti non arrivano mai a decollare definitivamente.

La puntata odierna termina con la notizia di una donna che ha telefonato la redazione per conoscere proprio Maurizio, facciamo in tempo soltanto a vederla scendere dalle scale e a capire il suo nome: si chiama Raffaella. Per oggi le avventure di Uomini e Donne finiscono qui, appuntamento a domani pomeriggio, alle 14.45, su Canale 5.

