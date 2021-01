UOMINI E DONNE oggi, 8 gennaio 2021: Roberta e Riccardo, niente da fare…

Roberta di Uomini e donne

Sono ripartite dal 21.3% di share e 2.891.000 telespettatori le vicende del trono misto di Uomini e Donne. Ieri ci eravamo lasciati con una nuova corteggiatrice venuta in studio per conoscere Maurizio, oggi (8 gennaio) si è presentata: si chiama Raffaella, ha 48 anni, viene da Milano e ha due figlie (separata); vorrebbe conoscerlo perché l’ha colpito non solo la sua estetica, ma anche il suo equilibrio caratteriale. Lui la ringrazia per essere venuta, ma decide di proseguire il proprio cammino con Gemma, cosa di cui la donna è molto contenta.

Nella puntata andata in onda ieri, Gemma era stata messa in guardia da Ursula Bennardo da una possibile delusione sentimentale, in quella odierna invece a fare lo stesso è stato Armando Incarnato, il quale sostiene che Gemma sarà destinata a soffrire qualora la conoscenza con Maurizio dovesse andar male. Gemma ringrazia per queste parole, però dice che avverte nell’uomo sensazioni molto positive e che vuole andare avanti a prescindere da quello che sarà. Anche Maurizio dice che intende andare avanti e che non si lascerà influenzare dalle singole opinioni degli altri.

Dopo un momento di ballo si passa alla vicenda legata ad Aurora Tropea e Giancarlo. Li avevamo lasciati con numerosi dubbi circa la loro frequentazione e infatti Aurora dice di trovare lui incoerente, perché fuori dagli studi è in un modo e invece in trasmissione cambia atteggiamento. Inoltre lei crede di essere una seconda scelta, dato che la conoscenza tra l’uomo e un’altra dama di nome Alessandra non è andata per il meglio. D’altro canto Giancarlo dice che Aurora ha degli atteggiamenti verbali piuttosto aggressivi, cosa che la Tropea smentisce categoricamente. Successivamente Aurora regala a Giancarlo una bambola, perché lei è convinta che lui sia un “collezionista di bambole”, e questo gesto – stando al parere dell’uomo – non è un qualcosa che è partito da Aurora, ma da qualcuno che glielo avrebbe suggerito.

Questo fa nascere una polemica, perché Aurora sostiene che non è per niente consigliata da alcuna persona, ma che in realtà è proprio Giancarlo che viene consigliato da Armando Incarnato. Dato tutto questo, quindi, entrambi ammettono che non ci sono i presupposti reali per continuare la loro conoscenza, perciò preferiscono chiudere l’uno con l’altro. Sarà davvero così? Lo sapremo sicuramente nelle prossime puntate.

E per una coppia che ha difficoltà, si passa successivamente ad un’altra con altrettante problematiche: Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri. Lui ancora non prova quel sentimento in più rispetto ad una semplice attrazione fisica, per questo continua ad ammettere che qualora dovessero arrivare nuove ragazze le accetterebbe. Roberta, dal canto suo, confida di aver sbagliato a lasciarsi nuovamente andare con l’uomo (quando i due qualche settimana fa, hanno ripreso a frequentarsi, lei aveva dichiarato che non si sarebbe spinta oltre il bacio, ma così non è stato), ma lui continua a ribadire che la donna non può pretendere l’esclusiva, perché non si tratta di un sentimento d’amore.

A questo punto Roberta decide di alzarsi dalla seduta a centro studio e di accomodarsi tra le fila del parterre femminile, perché non accetta che Riccardo possa pensarla in questo modo. D’altro canto l’uomo è fermo sullo stesso punto, e cioè che non può essere una colpa se non si è innamorato di Roberta. Ed è per questo che accetta l’ingresso di una nuova ragazza venuta a conoscerlo. Si chiama Marilù, ha 36 anni, viene da Milano, ha un figlio di 10 anni ed è presidente di una società sportiva.

La donna dice che l’ha colpita la pacatezza che Riccardo ha nei riguardi delle altre donne. Nonostante questo, però il Guarnieri decide di non tenerla. Termina così la seconda e ultima puntata della settimana, Uomini e Donne torna lunedì 11 gennaio alle 14.45 su Canale 5. Per restare aggiornati sull’argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.