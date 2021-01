Uomini e donne, Amici, C’è posta per te: Maria De Filippi torna con tutti i suoi programmi

Uomini e donne

Il nuovo anno è appena cominciato e, come di consueto, nel mese di gennaio ritornano le trasmissioni televisive che avevamo brevemente salutato a dicembre, prima della pausa natalizia.

Assoluta protagonista dei prossimi giorni sarà Maria De Filippi (ospite ultimamente in una puntata della quinta edizione del Grande Fratello Vip), la quale tornerà in onda con ben tre programmi. Si comincia giovedì 7 gennaio con Uomini e Donne: le avventure di dame, cavalieri, tronisti e corteggiatori, infatti, torneranno a tenerci compagnia il giorno dopo l’Epifania, alla solita ora delle 14.45.

Non solo, sempre dal 7 gennaio anche gli allievi di canto e ballo della scuola più famosa d’Italia sono pronti a calcare nuovamente il palcoscenico dello studio di Amici. Il talent show ci aspetta anche il 9 alle 14.10 su Canale 5, visto che da questa settimana ricomincia anche l’appuntamento del sabato pomeriggio.

Sempre sabato 9 gennaio e sempre sulla rete ammiraglia Mediaset, aspettando soltanto qualche ora, assisteremo alla prima puntata della ventiquattresima edizione di C’è posta per te, in prima serata. La macchina televisiva di Maria De Filippi, dopo una breve vacanza, sta dunque per ripartire!

