Questo pomeriggio (29 gennaio) andrà in onda su Canale 5 una nuova e imperdibile puntata di Uomini e Donne, il talk show dei sentimenti condotto da Maria De Filippi e giunto alla venticinquesima stagione. Oggi assisteremo agli strascichi del litigio della scorsa registrazione tra Riccardo e Roberta. La donna aveva infatti discusso con il Guarnieri a causa della presenza di Ida Platano in studio. I due, dopo alcune parole di troppo, avevano deciso di dormire separati e di non parlarsi per tutta la serata. Racconteranno inoltre a Maria di non essersi sentiti per l’intera settimana, decidendo di comune accordo di interrompere la relazione.

Gli opinionisti criticheranno duramente Riccardo, reo di continuare ad avere lo stesso comportamento infantile dimostrato anche nei confronti della Platano. Scenderanno inoltre due dame per il cavaliere, che deciderà di mandarle a casa (visto che non rispettano) i suoi canoni di bellezza.

Riguardo al trono classico, scopriremo che Chiara alla fine dell’ultima puntata ha raggiunto il Donadei nel camerino e hanno aspramente discusso. L’uomo accusa la Rabbi di non avere carattere e di non reagire quando necessario. Chiara, seccata dalle parole del tronista, lo inviterà a scegliere Beatrice se il suo carattere non gli sta bene. Un litigio forte e che avrà ripercussioni quello consumatosi tra i due.

In studio è il momento di Beatrice, la quale dichiara di aver passato tutta un’esterna insieme a Davide. Tra i due c’è molta complicità, hanno trascorso una giornata intera nella capitale cantando e fantasticando su un ipotetico futuro insieme. La donna approfitterà di questi momenti di tenerezza per presentare a Davide sua nonna, contattata su Skype e intenta a preparare le polpette. A fine giornata, dopo una serie di abbracci a carezze, la Buonocore decide di fare una sorpresa strappalacrime al tronista leccese. Dopo averlo bendato a dovere, la ragazza gli mette delle cuffie e fa partire una registrazione in cui lei gli spiega i mille motivi per cui non gli dirà di no. Alla fine del messaggio, Davide scoppierà in un sincero pianto e Beatrice gli correrà in soccorso abbracciandolo e sostenendolo.

In studio, Chiara non reagirà bene alla bellissima esterna organizzata da Beatrice. Davide tranquillizzerà la Rabbi dicendole che farà anche con lei un’esterna del genere, ma la donna non sembrerà affatto dello stesso parere dell’uomo, apparendo molto risentita e arrabbiata.

Tocca poi ad Armando e Nicole accomodarsi a centro studio. La donna è uscita con entrambi i pretendenti in settimana, ma clamorosamente rivelerà di essersi trovata meglio con Carlo che con Armando. L’Incarnato, inviperito, non riuscirà a capire il motivo di questa preferenza, restando basito di fronte alle parole della donna. Gli opinionisti inizieranno a pensare che probabilmente tra i due ci sia stato qualcosa in più di un semplice bacio, ma entrambi smentiranno categoricamente.

Alla fine tra i due litiganti si inserirà anche Maurizio, il quale, tra non poche polemiche, chiederà il numero a Nicole. Come finirà? Per restare aggiornati sull’argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.