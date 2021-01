Aurora / Uomini e donne

Protagonista ieri a Uomini e donne assieme al suo attuale compagno Maurizio, Gemma continuerà a far parlare di sé in queste puntate, nonostante la sua relazione con il Guerci sia destinata ad interrompersi (come vedremo nei prossimi appuntamenti). Ieri, nel frattempo, per il cavaliere è scesa in studio una nuova corteggiatrice, che potrebbe minare la serenità del rapporto creatosi tra la Galgani e Maurizio.

Spazio nelle prossime puntate anche ad Aurora e Giancarlo. I due, nelle puntate pre-natalizie, avevano deciso di interrompere la loro frequentazione, ma adesso sembra proprio che le cose siano cambiate, seppure entrambi continuino a negare un ritorno di fiamma. Anche Roberta e Riccardo decideranno nuovamente di dare una nuova chance alla loro relazione, bruscamente interrotta durante il mese di dicembre.

Riguardo al trono classico, novità e colpi di scena in vista in entrambi i troni. Mentre Davide sarà sempre più vicino a prendere una decisione definitiva tra Chiara e Beatrice, Sophie apparirà ancora molto indecisa sui suoi sentimenti, nonostante deciderà a sorpresa di eliminare Antonio lasciando in studio solamente Giorgio e Matteo, con il quale si è anche baciata con la mascherina.

Eventi imperdibili, dunque, quelli che in questi giorni vedremo in onda sui nostri teleschermi. Tutti sintonizzati su Canale 5 a partire dalle 14.45 per una scoppiettante puntata di Uomini e Donne.