GIORGIO / Uomini e donne

Manca davvero poco per una nuova e attesissima puntata di Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito della televisione generalista. Scopriamo insieme cosa vedremo quest’oggi nel salotto di Maria De Filippi.

Innanzitutto verremo aggiornati sui progressi di Sophie con i suoi due corteggiatori. Matteo l’ha invitata a pranzo e le ha regalato una stampa delle loro esterne. Tra i due sembra essere tornata finalmente la serenità e il Ranieri è intenzionato a godersi fino all’ultimo i momenti felici con la modella. L’uomo in studio si dirà molto entusiasta dell’esterna fatta con Sophie, della quale si definirà sempre più innamorato.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

La Codegoni è uscita anche con Giorgio, che l’ha invitata a cena riuscendole a strappare un bacio a telecamere spente. La De Filippi apparirà molto contrariata dal gesto dell’uomo, che urta platealmente con le stringenti norme anti-contagio che vietano baci e abbracci tra non congiunti. La padrona di casa specificherà altresì che ognuno è libero di fare come vuole assumendosi le proprie responsabilità, ma una scena del genere è preferibile non mandarla in onda in un periodo come questo.

Anche Matteo non sarà felice del bacio tra Giorgio e Sophie, definendosi deluso e contrariato. Il ragazzo, da tutti ritenuto dolce e sensibile, si dirà preoccupato di andare incontro a una delusione al momento della scelta, ammettendo di aver bisogno di sfogarsi con il suo migliore amico alla fine della puntata.

Infine ritorneremo al trono over con l’inedito triangolo amoroso formato da Aurora, Giancarlo e Alessandra. Tra le due donne non scorre buon sangue e Giancarlo, che continua a tenere un piede in due scarpe, non farà nulla per rasserenare gli animi, anzi. Il cavaliere continuerà a corteggiare Alessandra ma apparirà chiaro a tutti che i sentimenti per Aurora non sono del tutto spenti, visti i continui avvicinamenti dell’uomo alla Tropea…

Per restare aggiornati sull’argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.