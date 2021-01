BEATRICE BUONOCORE / Uomini e donne

Nella puntata odierna di Uomini e Donne i riflettori saranno puntati maggiormente sul trono classico, precisamente su Davide e le sue corteggiatrici. Il Donadei è uscito solamente con Chiara, visto che Beatrice ha rifiutato di vederlo in settimana. Con la Rabbi lui ha trascorso un’esterna piacevole nel luogo del loro primo appuntamento. Hanno passato tutto il tempo a letto insieme e Davide le ha raccontato alcuni aneddoti molto intimi della sua vita. Tra i due alla fine c’è stato anche un bacio a telecamere spente, sulla falsariga di quello tra Giorgio e Sophie della scorsa puntata.

Non solo rose e fiori per il tronista salentino, che accuserà la Buonocore di comportarsi in modo ambiguo, visto che in settimana ha clamorosamente disertato l’esterna. Davide inizierà a pensare che la donna sia manovrata da qualcuno al di fuori del programma, seppure la sua risulti solamente una supposizione senza alcun fondamento.

Beatrice, seccata dalle illazioni del tronista, affermerà che in tutto questo tempo Davide non ha mai fatto nulla per costruire qualcosa di concreto insieme a lei, come invece ha fatto con Chiara.

La Rabbi, dal suo canto, si dirà molto delusa dal fatto che l’uomo continui a tentennare sulla scelta, visto che dopo ormai quasi cinque mesi sembra ancora lontano dal prendere una decisione definitiva. Per placare gli animi, il Donadei affermerà che è innamorato di entrambe allo stesso modo ma la toppa si rivelerà essere peggiore del buco visto che le due donne scoppieranno in lacrime. Come finirà?

Riguardo al trono over, Lucrezia riceverà la corte di cinque uomini, i quali verranno mandati in toto a casa, non essendo di gradimento della Comanducci (che contemporaneamente chiuderà per sempre la storia con Armando Incarnato).

Assisteremo anche a un duro scontro tra Alessandra e Giancarlo, i quali si attaccheranno duramente in studio. I due, dopo aver battibeccato per mezza puntata, decideranno di continuare la loro frequentazione. Aurora nel frattempo vedrà arrivare un nuovo corteggiatore giunto solo per lei, che ovviamente deciderà di tenere.