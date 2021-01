GEMMA / Uomini e donne

Cosa vedremo nelle prossime puntate di Uomini e Donne? Scopriamolo insieme. È il compleanno di Gemma Galgani, che compie settantuno anni. La donna, come visto nelle scorse puntate, ha iniziato a frequentare due nuovi uomini: Maurizio e Gianluca.

Dopo aver chiuso con il Guerci infatti, Gemma ha deciso di gettarsi a capofitto in due nuove conoscenze pur di dimenticare in fretta il cavaliere mantovano. In studio i due Maurizio fanno una sorpresa a Gemma, regalandole un mazzo di fiori. Tina, come suo solito, cercherà lo scontro con la Galgani facendole recapitare una torta a forma di mummia, che, neanche a dirlo, manderà su tutte le furie la dama piemontese.

Durante la registrazione la Galgani rivelerà di aver ricevuto una clamorosa segnalazione sul primo Maurizio. Sembra proprio che il Guerci abbia troncato la storia con Gemma perché impegnato fuori dallo studio con un’altra donna. La dama torinese chiarirà che a tempo debito caccerà fuori tutte le prove, che a suo dire sono schiaccianti e inconfutabili. Una pesante accusa contro Maurizio, che deciderà di aspettare il momento in cui arriveranno le tanto attese “prove del crimine”.

Vedremo altresì la continuazione del battibecco tra Aurora e Armando per la storia relativa alle soffiate alle pagine di anticipazioni. La donna nella scorsa registrazione si è rifiutata di mostrare il telefono a Tina e a Gianni e questo alimenterà ulteriori dubbi sulla sua buona fede. Come finirà?

