Uomini e donne, anticipazioni registrazione del 13 gennaio 2021

Ieri si è registrata negli studi Titanus di Roma una nuova puntata di Uomini e Donne. Durante la registrazione si sono consumati alcuni eventi degni di nota, sopratutto per quanto riguarda i protagonisti del trono classico. Scopriamoli subito.

Davide e Beatrice hanno trascorso una piacevole esterna insieme. I due sono stati tutto il tempo sulla terrazza di un appartamento, restando abbracciati e infine baciandosi a telecamere spente. Tra Davide e Beatrice il bacio mancava addirittura dallo scorso settembre e l’uomo ha confessato che le sensazioni rispetto all’ultima volta sono state totalmente diverse.

A Chiara non fanno piacere queste immagini: la donna è parecchio irritata dal comportamento del tronista, che accusa di avere una doppia personalità nei suoi confronti. Al momento del ballo, il Donadei sceglie di ballare con Chiara, ma i due non fanno altro che litigare per tutta la durata della canzone. All’uomo non piace l’atteggiamento mostrato dalla Rabbi, preferendo in questo senso Beatrice, che, secondo il suo parere, ha delle reazioni più sincere e genuine.

Davide specificherà ancora una volta di essere tra due fuochi e non avere ancora le idee chiare sulla scelta. Rivelerà che nella prima parte di trasmissione avrebbe scelto Chiara, mentre durante il periodo natalizio si sentiva più attratto da Beatrice. Questo, secondo lui, è un chiaro sintomo di indecisione, chiedendo altresì di non ricevere pressioni per effettuare la scelta in maniera frettolosa.

Riguardo al trono di Sophie, assisteremo alla dura presa di posizione di Giorgio, che ha deciso di non presentarsi in puntata. Matteo apparirà felice della defezione del suo rivale, ma la De Filippi gli farà presente che essere scelto senza avversari rappresenterebbe per lui una vittoria di Pirro.

La Codegoni non ci sta e annuncia che andrà a riprendere Giorgio perché molto attratta da lui. Matteo però le farà presente che a lui non piacciono le reazioni teatrali di Giorgio e che lui non cambierà mai carattere per risultare più attraente ai suoi occhi. Infine chiederà alla donna di non lasciarlo a casa come già accaduto la volta precedente e Sophie, in maniera molto ammiccante, gli darà appuntamento in esterna.

Vi ricordiamo che le puntate che vi stiamo raccontando andranno in onda tra un paio di settimane, per via della distanza temporale che intercorre tra le registrazioni e la messa in onda delle suddette.