MAURIZIO / Uomini e donne

Anche oggi a Uomini e donne assisteremo a scoppiettanti colpi di scena, come ad esempio quello riguardante Gemma e Maurizio. Apprenderemo infatti che i due non hanno trascorso insieme le festività natalizie e la Galgani rivelerà addirittura che l’uomo ha tenuto il cellulare spento per tutto il giorno di Santo Stefano, risultando irreperibile.

Tutto ciò farà drizzare i capelli agli opinionisti in studio, che inizieranno a dubitare delle buone intenzioni di Maurizio. Sull’uomo pioveranno accuse, come quella che lo vorrebbe già impegnato con un’altra donna fuori dallo studio. Lui negherà, ma apparirà chiaro come la relazione con la dama piemontese sia ai titoli di coda.

In studio arriveranno Jara e Nicola, protagonisti delle edizioni passate del trono over. La coppia annuncerà con giubilo di aspettare il secondo figlio, portando una ventata di serenità nel salotto.

Sophie è uscita in esterna con Giorgio e Matteo. Il primo le ha regalato una maglietta della nazionale di calcio per il suo compleanno, che per l’uomo è pregna di significati importanti. Il secondo invece, dopo un’esterna trascorsa a giocare su un prato, dovrà difendersi da un suo comportamento ambiguo degli scorsi giorni. Pare infatti che Matteo abbia incontrato la sua ex fidanzata per renderle i suoi vestiti rimasti a casa sua. Il corteggiatore giurerà di non aver ripreso la relazione con la ex e Sophie sembrerà dargli credito. Chi invece nutrirà dei dubbi sulla buona fede di Matteo sono Gianni e Tina, i quali non saranno tanto convinti delle intenzioni del Ranieri.

Infine Simone Bolognesi deciderà di lasciare per sempre la trasmissione, non trovandosi più a suo agio negli studi di Uomini e Donne. Per restare aggiornati sull’argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.