Uomini e donne anticipazioni: GEMMA non ha passato il Natale con Maurizio!

Uomini e donne / Gemma

Ritorna sui teleschermi degli italiani Uomini e donne, il talk show record di ascolti nella fascia pomeridiana da ormai più di 20 anni. Nella puntata di oggi vedremo a centro studio Gemma, che farà il resoconto delle sue feste natalizie. La donna annuncerà a sorprese di non aver passato il Natale con Maurizio, che addirittura ha sentito solamente in pochissime occasioni al telefono, dato che, per tutto il giorno di Santo Stefano, l’uomo ha tenuto il cellulare spento.

Tutto ciò farà sorgere più di un dubbio a Tina, la quale sospetterà che Maurizio abbia un’amante fuori dallo studio. L’uomo ovviamente negherà, ma qualcosa ci fa pensare che la relazione sia ormai ai titoli di coda…

Per Riccardo sono in procinto di scendere alcune nuove pretendenti, ma l’uomo, ancora molto preso da Roberta, si rifiuta di conoscerle lanciando così un chiaro segnale alla Di Padua. Il Guarnieri infatti vuole dimostrare alla donna di essere cambiato, decidendo di chiarire con lei e cercare di portare la loro conoscenza ad uno step successivo.

Riguardo al trono classico, Sophie ha fatto un’esterna con Giorgio. Era il compleanno della ragazza e l’uomo le ha regalato una maglietta dell’Italia, che per il corteggiatore ha un significato simbolico molto importante. La donna è uscita anche con Matteo. Il Ranieri è molto innamorato di Sophie, tanto da volerla baciare con tutta la mascherina. I due restano tutto il tempo a giocare su un prato, trascorrendo un’esterna molto piacevole.

Nel programma, Sophie rivela a Matteo di aver saputo che la sua ex fidanzata si è rifatta viva. L’uomo ovviamente negherà, arrivando a giurare addirittura sulla nonna. La Codegoni gli crederà, seppur in studio non tutti sembreranno dargli credito.

Infine, Simone deciderà clamorosamente di abbandonare la trasmissione, ammettendo di non trovarsi più a suo agio in quel contesto. Maria, dopo aver mandato a casa le ragazze arrivate per lui, saluterà definitivamente il cavaliere.

