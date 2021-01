GEMMA GALGANI

Nelle prossime puntate di Uomini e Donne si consumeranno alcuni eventi che faranno certamente discutere pubblico e appassionati.

Gemma deciderà di mettersi in competizione con Nicole e Pamela, le quali stanno entrambe frequentando Maurizio. La donna è alquanto incredula sul fatto che il cavaliere, dopo aver corteggiato lei per molto tempo, abbia deciso di iniziare a conoscere due donne tanto belle quanto giovani.

Dopo aver aspramente discusso col suo ex compagno, la Galgani deciderà comunque di mettere finalmente una pietra sopra la relazione con Maurizio, visto che a suo dire ci sarebbe con lui una grave mancanza di dialogo e di chimica.

Per la dama piemontese c’è però un altro Maurizio pronto a farle la corte. L’uomo è uscito sia con Maria che con lei, rivelando che con la prima non si è trovato granché bene non avendo avuto ancora modo di conoscerla a dovere: in quel poco tempo avuto a disposizione ha peraltro potuto constatare che, come i gamberi, ogni due passi avanti ne fa due indietro. Secondo Gianni Sperti tutto ciò fa capire che alla donna lui non piace affatto. Sarà vero?

