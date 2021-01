GEMMA / Uomini e donne

Primo appuntamento della settimana con Uomini e Donne, che quest’oggi promette di regalare ai telespettatori di Canale 5 numerosi colpi di scena. La puntata esordisce con Gemma e i suoi annosi problemi con Maurizio, colpevole di averla trascurata durante le festività natalizie.

Scopriremo che il giorno di Santo Stefano l’uomo ha liquidato frettolosamente la Galgani per accogliere in casa sua una misteriosa donna, definita dal cavaliere come una sua vecchia conoscenza. In studio si scatenerà il finimondo: pubblico e opinionisti metteranno in dubbio la lacunosa versione di Maurizio, che verrà accusato in modo unanime di avere un’amante fuori dalla trasmissione.

Scopriremo inoltre che il Guerci e la Galgani hanno trascorso separati anche la notte di San Silvestro e questo darà adito a nuovi pettegolezzi, che non verranno affatto presi bene dalla dama torinese. Infine Maurizio, trovatosi alle strette e con mezzo parterre contro, deciderà di troncare definitivamente la relazione con Gemma, la quale apparirà turbata di fronte a questa spiazzante e lapidaria decisione. Tutto ciò porterà a inediti e inaspettati risvolti…

Si passa poi al trono classico, che vede protagonisti Davide, Beatrice e Chiara. Il tronista nella scorsa registrazione ha raggiunto Chiara dietro le quinte per potersi riappacificare con lei dopo il brusco litigio consumatosi in studio. Il Donadei decide di andare in esterna con Beatrice. La donna, a sorpresa, canterà sotto l’albergo dove alloggia una canzone in dialetto napoletano.

In studio Beatrice pare aver perso la serenità e la spensieratezza dimostrate in esterna: la ragazza infatti non ha gradito la decisione di Davide di raggiungere Chiara in camerino e non fa nulla per nasconderglielo. A peggiorare la situazione ci pensa la padrona di casa, che annuncia alla Buonocore la volontà di Davide di andare in esterna anche con Chiara…

Nell’esterna con la Rabbi, Davide appare molto rilassato. Tra i due c’è feeling e anche parecchia passione. Il tronista dichiara a Chiara di fare molta fatica a non riempirla di baci e di non riuscire più a starle lontano. Nel salotto della De Filippi, Davide rivelerà poi che poco più di una settimana fa era a un passo dalla scelta, salvo poi ripensarci dopo un’esterna. Maria allora chiederà di sbilanciarsi sulla sua preferita tra le due, ma le corteggiatrici preferiranno evitare di saperlo per non mettere in difficoltà il Donadei.

Al momento del ballo, Davide decide di danzare con Beatrice, la quale non farà altro che piangere per tutta la durata della canzone. Il tronista leccese inoltre dichiarerà di aver bisogno di uscire con entrambe le pretendenti per poter fare chiarezza dentro di sé. Come finirà? Per restare aggiornati sull’argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.