UOMINI E DONNE / Gemma

Le anticipazioni di Uomini e donne dei prossimi giorni vedono come protagonista la regina indiscussa della trasmissione Gemma Galgani. La dama piemontese non ha ancora smaltito la delusione derivante dal comportamento del suo ex compagno Maurizio, che durante le festività natalizie ha maturato la scelta di troncare la relazione, comunicandole la decisione nelle scorse registrazioni.

Una rottura annunciata, visto anche il comportamento del cavaliere, il quale non ha mai dato l’impressione di essere fisicamente attratto da Gemma, adesso alle prese con le numerose critiche provenienti dal parterre degli opinionisti (in particolare da Tina Cipollari: quest’ultima come al solito non si farà sfuggire l’occasione d’infierire sulla Galgani, che dovrà fronteggiare l’ennesimo fiasco sentimentale).

Gemma, non contenta del trattamento riservatole da Maurizio, proverà un ultimo disperato affondo per cercare di ricucire con lui, ma il Guerci apparirà fermo sulla propria decisione di chiudere definitivamente con lei. A questo punto la donna, messa in un cassetto a malincuore la storia con il cavaliere mantovano, deciderà di voltare pagina, accettando il corteggiamento di un nuovo pretendente sceso in studio appositamente per conoscerla.

Questa scelta ovviamente offrirà spunti alla Cipollari per attaccare ancora una volta la sua storica e acerrima rivale, la quale risponderà per le rime alle offese della vamp. Tra le due voleranno stracci e parole al vetriolo e alla fine solo l’intervento di Maria De Filippi riuscirà a riportare il sereno in studio.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Spazio in questi giorni anche a Riccardo e Roberta. Tra i due le cose sono nuovamente precipitate a causa di un alterco nato dopo l’ospitata in trasmissione di Ida Platano, che a quanto pare non è stata presa bene dalla Di Padua. Riccardo apparirà molto risentito dal comportamento della dama frusinate, per la quale è sceso peraltro un nuovo corteggiatore (che tuttavia lei decide di eliminare).

Questi e altri imperdibili colpi di scena nelle puntate venture di Uomini e Donne, in onda dal lunedì al venerdì dalle 14.45 su Canale 5. Per restare aggiornati sull’argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.