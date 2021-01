Primo appuntamento della settimana con Uomini e Donne questo pomeriggio a partire dalle 14.45. Oggi le scene saranno occupate principalmente da Sophie e dai suoi corteggiatori. La tronista è uscita in primis con Matteo, con il quale ha tenuto a chiarire la situazione della scorsa puntata. Il ragazzo era infatti rimasto turbato dal bacio a telecamere spente tra lei e Giorgio, manifestando senza peli sulla lingua la propria contrarietà.

In esterna i due riescono a riappacificarsi e alla fine c’è spazio anche per un bacio sopra la mascherina. La donna si dirà infine soddisfatta del tempo passato col Ranieri, intuendo finalmente il reale interesse del giovane.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Si passa poi all’esterna con Giorgio, che a quanto pare è stata un completo fiasco. Tra i due sono volati solamente stracci e parole al vetriolo, in un’atmosfera decisamente diversa a quella creatasi nell’uscita con Matteo. La tronista non ha gradito il comportamento di Giorgio, ritenuto da lei noioso. Per la Codegoni, infatti, il Di Bonaventura non sembra affatto interessarsi della concorrenza di Matteo, dando l’impressione di non avere davvero a cuore la tronista.

In studio la donna rincarerà la dose, affermando che durante il bacio con Giorgio non ha provato alcuna emozione, facendo intendere che in un altro contesto non sarebbe andata oltre. Il corteggiatore, ferito e umiliato dalle parole della tronista, si alzerà e abbandonerà lo studio. Sarà finita per davvero? Lo scopriremo nelle prossime puntate… Per restare aggiornati sull’argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.