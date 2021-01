Roberta / Uomini e donne

Uomini e Donne non smette di appassionare i telespettatori, macinando ogni pomeriggio numeri record. Nell’ultima puntata abbiamo assistito alla fine della relazione tra Gemma e Maurizio, il quale ha deciso di troncare con la Galgani a causa delle incomprensioni nate tra i due durante le festività natalizie. Non è stato facile per la dama piemontese accettare la decisione dell’uomo, essendone lei ancora molto innamorata. Per questo motivo abbiamo assistito al lungo sfogo della Galgani, condito da un pianto liberatorio che ha mostrato ancora una volta al pubblico le fragilità di Gemma.

Spazio poi a Roberta e Riccardo, i quali hanno portato la loro conoscenza ad uno step successivo. Tra i due le cose sembrano andare meglio del previsto e – come da essi stessi dichiarato – la loro attrazione non è più solamente fisica, ma inizia ad ampliarsi anche allo spettro caratteriale. Sia il Guarnieri che la Di Padua decideranno di prendersi altro tempo per studiare l’evoluzione del loro rapporto e decidere in che modo poi far fruttare i loro sentimenti.

Riguardo al trono classico, continuerà a esserci maretta intorno a Davide. Il tronista è ancora tra due fuochi, non riuscendo a prendere una decisione definitiva tra Chiara e Beatrice, per le quali a quanto pare prova ancora gli stessi sentimenti. Questa settimana il tronista è uscito sia con la Buonocore che con la Rabbi, con le quali ha provato le stesse emozioni e sensazioni. Il Donadei si vedrà ancora una volta spronato dalla De Filippi a sbilanciarsi sulla sua preferita ma in questo caso saranno le due pretendenti a non voler sentire la risposta, onde evitare che potesse condizionare il loro percorso all’interno del programma. A fine discussione non mancheranno neanche le lacrime di Beatrice, che durante il ballo non farà altro che discutere con Davide.

Infine, continua a tenere banco il triangolo formato da Aurora, Giancarlo e Alessandra. L’uomo ha decido di proseguire nella conoscenza con Alessandra, ma allo stesso tempo non vuole perdere i contatti con Aurora, che lui considera una grande amica. In studio tutti avranno dei dubbi sui reali sentimenti dell’uomo nei confronti di Aurora, che non sembra affatto essere solo un’amica… Per restare aggiornati sull’argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.