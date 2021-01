Davide di Uomini e donne

Quest’oggi presso gli Studi Titanus di Roma si è consumata la scelta di Davide Donadei. Il tronista leccese, che ha vissuto una lunga e intensa esperienza all’interno di Uomini e donne, ha finalmente sciolto le riserve, sorprendendo non poco pubblico e opinionisti.

A contendersi il venticinquenne erano rimaste solamente Beatrice Buonocore e Chiara Rabbi che fino all’ultimo hanno cercato di rubare il cuore del tronista, il quale finalmente ha trovato la sua anima gemella. Pochi gli indizi in questa edizione del trono, quanto mai enigmatico e pregno di sorprese, come dimostrano i continui tentennamenti del giovane, indeciso come pochi nella scelta più condizionante della propria vita.

Oggi finalmente il gran finale, con la decisione che spiazza fan e affezionati. La scelta di Davide Donadei è infatti CHIARA RABBI! La ventiquattrenne è risultata essere così la preferita del tronista, che negli ultimi giorni aveva rimescolato le carte rendendo arduo e vano qualsiasi tentativo di pronostico.

Tanta la delusione per Beatrice Buonocore, che fino all’ultimo aveva sognato di poter vivere fuori dai teleschermi la sua storia d’amore. Così non sarà, l’uomo ha scelto Chiara, che ovviamente ha accettato senza pensarci la proposta del tronista salentino.

Resta adesso da sciogliere solo il nodo Sophie, ultima tronista rimasta a dover compiere la propria scelta. Per restare aggiornati sull’argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.