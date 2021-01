SOPHIE / Uomini e donne

Questo pomeriggio andrà in onda dalle 14.45 il primo appuntamento della settimana con Uomini e Donne, il fortunato talk show dei sentimenti condotto da Maria De Filippi e giunto alla venticinquesima edizione. Quella di oggi sarà una puntata dedicata quasi del tutto al trono classico.

È il compleanno di Sophie e Giorgio le ha regalato una maglietta dell’Italia, che per lui ha un grande significato simbolico. I due hanno trascorso una piacevole esterna insieme. Tramite un video anche i genitori del corteggiatore hanno potuto fare a sorpresa gli auguri alla Codegoni. Non solo Giorgio per la donna, che è uscita anche con Matteo. Insieme al Ranieri, la tronista ha trascorso un intero pomeriggio a giocare sul prato, dimostrando un grande affiatamento con Matteo.

UOMINI E DONNE spoiler: SOPHIE elimina ANTONIO

Giunti in puntata le cose inizieranno a farsi pesanti. Sophie dirà a Matteo di aver scoperto che la sua ex fidanzata ha ricominciato a rifarsi viva. L’uomo giura sulla sua famiglia che non c’è niente più tra di loro e che semplicemente doveva restituire i vestiti alla sua ex compagna, visto che i due hanno convissuto per molto tempo. La donna deciderà di dargli credito, ma non tutti in studio crederanno alla buona fede del corteggiatore. Infine Sophie, a sorpresa, deciderà di eliminare definitivamente Antonio, il quale si dirà molto dispiaciuto di questa decisione.

Davide decide di portare Chiara in esterna. Tra i due c’è molta chimica e sembrano davvero molto presi l’uno dell’altro. Passano tutta la giornata abbracciati e alla fine scatta anche un bacio, seppur rigorosamente con la mascherina. Beatrice, la quale in studio ha assistito a tutta l’esterna, si dirà molto dispiaciuta per come Davide si è comportato con lei. La ragazza infatti accuserà il tronista di averla illusa, visto che nella precedente registrazione era andato a rincorrerla dietro le quinte e poi per tutta la settimana seguente non si è mai fatto sentire.

Dopo il battibecco con Beatrice toccherà a Chiara alzare la voce. La donna apparirà molto seccata visto che secondo lei Davide non ha fatto altro che guardare la Buonocore per tutta la durata della registrazione. Contro Davide si schiereranno quindi entrambe le corteggiatrici, che chiederanno al tronista di prendere una scelta definitiva, essendo ormai passato anche Natale.

Colpo di scena anche nella relazione tra Armando e Brunilde. La donna rivelerà che Armando non ha risposto ai suoi auguri di Natale, ferendola profondamente. L’Incarnato, molto duramente, darà a Brunilde dell’ipocrita e della bugiarda, mettendo definitivamente la parola fine sulla loro relazione. Infine assisteremo all’addio del cavaliere del trono over Simone, il quale dirà di non trovarsi più a proprio agio all’interno della trasmissione. Per restare aggiornati sull’argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.