Anche oggi Uomini e Donne promette di regalare ai propri telespettatori numerose peripezie che daranno adito a nuovi intrighi e pettegolezzi. Al centro della scena vedremo per quasi tutta la puntata Gemma, la quale alla fine della scorsa registrazione era stata consolata da Maurizio illudendosi che il Guerci avesse intenzione di riprendere la relazione.

Purtroppo in studio i sogni della donna vengono bruscamente spezzati dalle parole del cavaliere, che sottolineerà di non provare più i sentimenti di prima per la Galgani, da lui ritenuta adesso solo un’amica.

La dama piemontese avrà dei dubbi sulla buona fede dell’uomo, arrivando addirittura a pensare che abbia deciso di interrompere la conoscenza a causa di giudizi esterni legati alla differenza d’età. Ovviamente questo teatrino non sfuggirà alle orecchie di Tina Cipollari, la quale ne approfitterà per far notare a Gemma che il suo carattere così possessivo non fa altro che allontanare gli uomini. Per l’opinionista, infatti, la donna fa troppi problemi quando un uomo vuole chiudere una relazione.

Gemma, dopo aver risposto per le rime alla sua acerrima nemica, deciderà di dimenticare Maurizio… con un altro Maurizio! Nel parterre maschile è infatti presente un nuovo signore di nome Maurizio, a cui la dama non esiterà a lasciare il numero.

L'uomo è però già alle prese con la conoscenza di Maria, con la quale c'è stato anche un bacio. La Galgani non si fermerà di certo a lui e deciderà di iniziare a conoscere anche Gianluca, un ragazzo di trent'anni più giovane di lei. Come finirà?