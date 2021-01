Riccardo Guarnieri / Uomini e donne

Una nuova settimana all’insegna di Uomini e Donne è iniziata oggi (25 gennaio) alle 14.45 su Canale 5. Si continua con la registrazione del 12 gennaio. Iniziamo da una discussione avvenuta tra Armando Incarnato e Lucrezia Comanducci. Secondo l’uomo, Lucrezia non si sarebbe fatta più sentire telefonicamente. Lei si difende dicendo che a parer suo, Armando non sta cercando una compagna di vita.

Si passa poi a Gianluca e Denicet, due partecipanti degli over. I due raccontano che si stanno frequentando da circa un mese e hanno fatto pure una videochiamata notturna di sei ore. Poi lui è andato a trovarla nella città in cui abita e lavora e, dopo aver passato del tempo insieme, si è reso conto che c’era qualcosa in più oltre ad una semplice affinità. Per questo propone alla donna di continuare la loro conoscenza fuori dagli studi. Denicet risponde di essere d’accordo, quindi i due abbandonano la trasmissione con l’intenzione di approfondire il loro rapporto.

A centro studio poi troviamo Aurora Tropea, la quale è lì perché un signore ha chiamato per conoscerla: si tratta di Riccardo, viene da Taranto, ha tre figli. La trova una donna molto affascinante, l’ha seguita spesso in televisione e riscontra in lei sincerità e sensibilità. Aurora decide di farlo rimanere.

È il momento di Roberta Di Padua. La settimana scorsa aveva deciso di prendersi un po’ di tempo perché voleva capire meglio l’entità del suo rapporto con Riccardo Guarnieri. A causa della distanza temporale tra registrazioni e messa in onda, i due hanno avuto un litigio, perché l’11 gennaio è andata in onda la puntata che ha visto ospite Ida Platano. Roberta, quindi, non ha apprezzato alcune risposte che Riccardo ha dato ad Ida e per questo hanno discusso. Riccardo prova a spiegarle che non può prenderla sul personale, perché sono cose che appartengono al suo rapporto con Ida e per questo l’uomo si arrabbia e si siede tra le fila del parterre.

Arriva poi un nuovo corteggiatore per Roberta: si chiama Federico, 28 anni, viene da Brescia e lavora in banca. Trova in lei una donna con carattere, soprattutto quando si rapporta con gli altri uomini, e a proposito delle sue vecchie conoscenze emerge (dalle parole della Di Padua) che Michele Dentice, con il quale lei ha instaurato una frequentazione, in realtà avrebbe avuto una fidanzata fuori dalla trasmissione in tutto il periodo della sua permanenza nel programma…

Si passa infine al trono classico, con a centro studio Sophie Codegoni. La scorsa puntata avevamo visto un bacio tra lei e Giorgio ed è per questo che assistiamo ad uno sfogo di Matteo. Il ragazzo dice che ogni volta che si affeziona ad una persona succede sempre che questa persona arrivi a ferirlo. Dice inoltre di aver paura di star male a causa di sentimenti non corrisposti.

Subito dopo la visione di questo filmato, Matteo fa il suo ingresso in studio e dice che inizialmente è rimasto veramente male, ma poi in un secondo momento, quando è uscito in esterna con la tronista, hanno chiarito la situazione. Vediamo quindi quel momento e all’inizio Sophie dichiara di aver baciato Giorgio perché voleva capire l’entità dell’attrazione fisica che potrebbe esserci tra loro. Matteo risponde che è pronto a ricominciare la loro conoscenza e ammette di essere molto geloso. L’esterna termina con i due che si baciano tramite la mascherina.

Vediamo poi l’uscita tra la tronista e Giorgio e la Codegoni si scaglia contro il suo corteggiatore perché nella scorsa puntata, dopo aver visto il loro bacio, lui non avrebbe parlato del loro avvicinamento ma si sarebbe concentrato solo su Matteo. Così avviene una discussione, culminata con i due che si separano senza finire l’esterna.

Giorgio arriva a centro studio e Sophie ribadisce il concetto di volere un ragazzo in grado di tenerle testa. In più la ragazza afferma che nel bacio avuto con Giorgio non ha sentito abbastanza trasporto e per finire non riscontra nel suo corteggiatore un elemento di gelosia. I due non riescono a risolvere le loro divergenze, anzi Sophie definisce Giorgio un ragazzo noioso.

La discussione continua, a tal punto che il corteggiatore abbandona lo studio molto arrabbiato. Come finirà? Lo sapremo sicuramente nelle prossime puntate.