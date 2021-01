SOPHIE CODEGONI / Uomini e donne

Questo pomeriggio andrà in onda su Canale 5 una nuova imperdibile puntata di Uomini e Donne. Ieri abbiamo assistito all’inaspettato addio di Michele Dentice, che a sorpresa ha salutato in lacrime il programma. Non sarà il solo però a dire addio al salotto più famoso d’Italia: a quanto pare anche Simone Bolognesi abbandonerà definitivamente la trasmissione, non trovandosi più a suo agio in quell’ambiente.

In studio sarà poi la volta di un “momento Amarcord” che vedrà protagonisti Jara e Nicola, protagonisti delle annate passate del trono over, in attesa del loro secondo figlio.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Spazio poi al trono classico, dove vedremo l’esterna di Davide e Chiara. I due trascorrono momenti molto romantici insieme. Il tronista dedica alla corteggiatrice una canzone e la bacia più volte con la mascherina. Beatrice sarà molto seccata dal comportamento di Davide, visto che nella scorsa registrazione era andata a riprendersela dietro le quinte e le aveva promesso che sarebbero usciti insieme. Promessa non mantenuta invece da Davide, il quale ha preferito uscire solo con la Rabbi.

Al momento del ballo, Chiara deciderà di accettare l’invito di Davide, reo di aver guardato per tutta la puntata Beatrice. Le donne saranno d’accordo sul fatto che per il Donadei sia arrivato il momento delle scelta. Il tronista dirà ancora una volta di non sentirsi pronto e di aver bisogno di altro tempo per schiarirsi le idee.

Sophie è uscita con Giorgio e Matteo. Il primo le ha fatto un regalo molto particolare per il suo compleanno. Il secondo invece ha iniziato l’esterna arrampicandosi sulle scale dell’albergo. Il Ranieri e Sophie trascorrono un’esterna molto carina giocando su un prato e baciandosi un paio di volte. In studio però la donna farà una rivelazione abbastanza scottante. Ha infatti scoperto che Matteo ha ripreso a vedersi con la sua ex fidanzata e chiederà spiegazioni al Ranieri, che si giustificherà dicendo che doveva restituirle dei vestiti rimasti a casa sua durante la convivenza. L’uomo giurerà che con la sua ex non c’è più nulla e Sophie sembrerà dargli nuovamente credito.

Chi invece nutrirà più di un dubbio sul Ranieri sono gli opinionisti, che ancora una volta appariranno sorpresi dal comportamento del corteggiatore. Per finire la Codegoni deciderà di eliminare Antonio, rimanendo solamente con due corteggiatori… Per restare aggiornati sull’argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.