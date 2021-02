Amici di Maria De Filippi

Sabato 20 febbraio alle 14.10 su Canale 5 va in onda una nuova puntata speciale del talent show Amici. Fra qualche settimana inizierà la tanto agognata fase serale, ma ancora tutti gli allievi sono obbligati a mostrare sempre più il loro talento, affinché possano arrivare al serale con maggiori certezze. Ad ogni modo, nell’appuntamento che vedremo sia oggi pomeriggio e sia nel corso della prossima settimana, le dinamiche degli alunni avranno molti colpi di scena.

Partiamo con il circuito canto: vedremo una sfida tra Leonardo e Sergio: quest’ultimo ha catturato molto l’attenzione della professoressa Anna Pettinelli ed è per questo che ha deciso di metterlo in sfida con Leonardo, ritenuto dalla maestra l’allievo meno meritevole della scuola. Il cantante che vincerà la competizione è comunque Leonardo, che quindi vedrà confermata la propria presenza nella scuola.

Non mancheranno poi le solite classifiche di gradimento, stavolta però quella radiofonica. In base agli ascolti, l’inedito vincente è quello di Tancredi, che quindi viene riconfermato dalla professoressa Arisa. Gli altri allievi di canto si esibiranno e vedranno non solo ricevere voti alti e complimenti, ma anche la loro partecipazione alle prossime puntate.

Non sarà così invece per la ballerina Martina: la ragazza riceverà una punizione dalla sua professoressa Lorella Cuccarini, che deciderà di sospenderle la maglietta perché nel corso degli ultimi giorni ha dimostrato poco interesse durante le lezioni. Altre critiche verranno mosse alla ballerina Rosa da parte della docente Alessandra Celentano.

Ospite musicale della puntata il cantante Alberto Urso, nonché vincitore della diciottesima edizione di Amici. Tutto questo e sicuramente molto altro succederà nel penultimo sabato pomeriggio di febbraio in compagnia di cantanti e ballerini. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.