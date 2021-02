Amici

Sabato 27 febbraio alle 14.10 su Canale 5 avremo modo di vedere una nuova puntata in compagnia dei talenti del canto e della danza. Torna infatti l’appuntamento pomeridiano con Amici, con la conduzione di Maria De Filippi.

Andiamo a scoprire nel dettaglio cosa succederà, ovviamente sia nel canto che nel ballo. Per quanto riguarda il canto da segnalare che tutti gli allievi si esibiranno, alcuni in situazioni normali, altri subito dopo una sorta di punizione. C’è infatti stato un provvedimento disciplinare voluto in parte dalla produzione (perché alcuni concorrenti tenevano scarsamente pulito il luogo in cui abitano), in parte dal professor Rudy Zerbi, il quale ha notato in tre alunni scarso interesse per l’attività motoria.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Nonostante questo, tutti i cantanti riusciranno a continuare la loro corsa al serale. E, a proposito di questo, affinché i professori abbiano le idee molto più chiare su chi mandare o meno al prime time, sia le radio e sia artisti già affermati possono dire la loro sugli allievi. Stavolta quindi sarà il caso della cantante Giorgia, che stilerà una classifica sui cantanti.

Per quanto invece riguarda la danza, ci sarà un altro confronto tra la docente Alessandra Celentano e la ballerina Rosa, difesa a sua volta dalla maestra Lorella Cuccarini. Quest’ultima, dopo aver sospeso la corsa al serale della propria allieva Martina, deciderà ancora una volta di sospenderle la maglia, perché ancora non riscontra in lei quella determinazione necessaria. Ospite della puntata, il cantante Ben, dell’ex duo Benji e Fede. Questo e molto altro succederà nella puntata in onda sabato 27 febbraio.

Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.