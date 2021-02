Amici

La nuova puntata del talent show Amici di Maria De Filippi ci aspetta oggi, sabato 13 febbraio, alle 14.10, su Canale 5. C’è un improntante annuncio che riguarda tutti gli allievi, sia di canto che di ballo: Maria De Filippi annuncia che al serale non ci saranno limitazioni di posto, pertanto tutti avranno la possibilità di accedervi. L’unico ostacolo sarà rappresentato dai professori che potranno decidere chi mandare o meno. Inoltre, sempre la De Filippi nel corso della puntata di oggi rende noto che mancano circa quattro settimane all’inizio del serale, il tempo di mandare in onda le restanti puntate di C’è posta per te.

La conduttrice non farà soltanto questo annuncio, ma dirà a tutti gli alunni di canto che i loro inediti sono già disponibili su Spotify, piattaforma digitale dedicata alla musica.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Protagonista sempre dal versante canto è l’alunno Leonardo, il quale nell’appuntamento odierno sostiene una vera e propria sfida con se stesso, riuscendo a superare entrambe le prove in maniera eccellente.

Per quanto riguarda poi tutti gli altri componenti del talent, assistiamo alle consuete esibizioni, le quali saranno più o meno apprezzate dai professori (ad eccezione dell’allieva di ballo Rosa, criticata dalla docente Alessandra Celentano).

Ospiti della puntata il duo composto da Rocco Hunt e Anna Mena, che ci regalano un momento musicale di leggerezza. Questo e molto altro nel dodicesimo appuntamento dello speciale del sabato di Amici. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.