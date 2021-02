Amici

Un nuova puntata in compagnia del pomeridiano di Amici ci aspetta oggi (sabato 6 febbraio 2021) alle 14.10 su Canale 5. Vediamo il contenuto di ciò che va in onda nella giornata odierna. Partiamo con il dirvi che sono in previsione due sfide che riguardano due cantanti: Evandro ed Esa. Il primo purtroppo perderà la competizione, mentre il secondo riuscirà a vincere la sfida.

Per quanto riguarda sempre il canto, da segnalare che l’allievo Raffaele – dopo essersi esibito – subirà le critiche da parte del professor Rudy Zerbi. Altre critiche verranno rivolte al cantante Deddy, soprattutto dalla maestra Anna Pettinelli. Leonardo, altro cantante, vedrà il proprio posto nella scuola di Amici con un giudizio sospeso. Tutti gli altri alunni di canto invece si esibiranno e avranno sia voti alti e sia giudizi positivi.

Per il versante danza, la figura centrale sarà quella della professoressa Alessandra Celentano, la quale criticherà i ballerini Martina e Samuele. Inoltre, sempre la Celentano, ha proposto un nuovo banco di danza, destinato alla ballerina Serena, che abbiamo conosciuto nei giorni scorsi nel daytime.

La produzione però vuole prendersi del tempo per valutare se accettare o meno la proposta di Alessandra Celentano. Questo e molto altro succederà sia sabato pomeriggio e sia negli spezzoni di daytime del talent show in onda su Canale 5 e Italia 1 nei prossimi giorni. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.