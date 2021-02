HOPE di Beautiful

Anticipazioni puntata Beautiful di mercoledì 10 febbraio 2021:

Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) ha parlato di Thomas (Matthew Atkinson) con Quinn (Rena Sofer): la designer è sorpresa che il ragazzo abbia firmato un accordo di custodia congiunta, dato che alla villa le cose con Douglas (Henry Joseph Samiri) sembravano andar bene.

Ridge (Thorsten Kaye) aggiorna la figlia sulla proposta indecente che Thomas ha fatto a Hope (Annika Noelle).

Ridge e Steffy sono divisi tra la preoccupazione per Thomas, con cui non riescono a mettersi in contatto, e la vergogna per lo scambio da lui proposto ad Hope.

Brooke (Katherine Kelly Lang) tira un sospiro di sollievo dopo aver evitato che Hope dicesse la verità a Ridge, ma la ragazza insiste che è crudele non informare lo stilista della morte del figlio.

