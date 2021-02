THOMAS, DOUGLAS e HOPE / Beautiful (foto BBL Distribution)

Anticipazioni puntata Beautiful di lunedì 15 febbraio 2021:

Thomas è sicuro che ci sia ancora una speranza per un futuro con Hope, così come per Steffy con Liam. Il ragazzo, insieme a Hope, annuncia ad un felice Douglas che ora la giovane Logan è sua madre in tutto e per tutto.

Quando Brooke giustifica le proprie azioni con i problemi di Thomas, Ridge le rinfaccia di aver avuto molti problemi anche lei negli anni, per i quali ha sempre ricevuto il perdono che insiste a negare a suo figlio.

Ridge non riconosce più la donna che ama, ora tutta ultimatum e segreti, e per questo pensa a malincuore che per loro due sia arrivata la fine.

