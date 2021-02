Brooke e Ridge / Beautiful

Anticipazioni puntata Beautiful di mercoledì 24 febbraio 2021:

Nonostante pensa di non poter mai perdonare Thomas per gli inganni sullo scambio di culle, Steffy vuole sperare che stia diventando una persona migliore. La ragazza incalza ancora Hope, accusandola di aver imbrogliato Thomas per fargli firmare la custodia congiunta di Douglas.

Liam vuole Thomas lontano da Hope e Beth, ma lo stilista ribatte che ora anche lui ed Hope hanno un figlio insieme.

Thomas coinvolge Douglas in una sorpresa per Hope: mostrandogli nuovi prototipi per la Hope For The Future, Thomas chiede ad Hope di tornare a lavorare insieme alla linea.

