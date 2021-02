QUINN e SHAUNA di Beautiful / Credits Mediaset e BBL DISTRIBUTION

Anticipazioni puntata Beautiful di sabato 27 febbraio 2021:

Brooke (Katherine Kelly Lang) e Ridge (Thorsten Kaye) sembrano finiti in un vicolo cieco per quanto riguarda Thomas (Matthew Atkinson) e a malincuore firmano i documenti per il divorzio. La Logan chiede al marito di aspettare prima di farli pervenire in tribunale.

Liam (Scott Clifton) insiste affinché Hope (Annika Noelle) cerchi qualche nuovo designer, ma la ragazza ritiene che i lavori di Thomas sono buoni e ritiene di essere intelligente abbastanza da non farsi prendere di nuovo in giro da lui.

Zoe (Kiara Barnes) si lamenta con Thomas dell’infinita attesa a cui la sta costringendo per darle la tanto decantata seconda occasione alla Forrester Creations e gli rinfaccia un’ossessione ancora viva per Hope.

Beautiful: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)