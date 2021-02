Ridge e Steffy / Beautiful

Anticipazioni puntata Beautiful di mercoledì 3 febbraio 2021:

Dopo essersi confidato con Steffy, Ridge pensa che lui e Brooke riusciranno a superare questa crisi, ma la moglie deve riuscire a dare una chance a Thomas per farlo.

Intanto, Hope confessa a Brooke di aver provocato la caduta di Thomas in una vasca di acido!

Steffy e Ridge si chiedono dove sia Thomas nel momento in cui il ragazzo non si presenta al lavoro. Lo stilista non ha rivisto figlio e nipote alla villa.

