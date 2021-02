BILL / Beautiful

Da qualche tempo (ormai misurabile in anni) a Beautiful c’è un personaggio in particolare che, pur avendo un invidiabile potenziale, non trova spazio per trame veramente importanti: parliamo di Bill Spencer, bloccato in zuccherose riconciliazioni con Katie che si susseguono ad anni alterni con rotture (quasi sempre dovute all’interesse dell’editore per la sorella di lei, ovvero Brooke Forrester).

Se seguite le nostre news dagli USA, sapete che, per quanto riguarda le puntate americane, Bill e Katie si sono nuovamente separati a causa di un focoso bacio che il magnate si è scambiato con la maggiore delle sorelle Logan. Dopo aver provato senza successo a tornare con lei, l’imprenditore è rimbalzato nuovamente da Katie, giurando di aver capito che è lei l’amore della sua vita. Tra le lacrime, la donna ha fino ad ora resistito, ma sappiamo che molto probabilmente tornerà ancora una volta da Bill quando lui si rivolgerà alle Logan per aiutarlo…

Se il “vecchio Bill Spencer” sembra ormai un lontano ricordo in quel di Los Angeles, la soap “cugina” di Beautiful, Febbre D’Amore, ha invece deciso di puntare proprio su di lui nel nuovo cross over: l’incrocio tra le due soap (di cui vi abbiamo parlato) si sta svolgendo nell’arco di alcune settimane, prendendo origine dal fatto che la giovane Sally Spectra è ora un personaggio fisso della soap ambientata nella fittizia Genoa City.

Ad oggi possiamo dire che il cross over è servito più a Febbre che a Beautiful, dove la vicenda sarà trattata poco, di striscio e tra l’altro senza la comparsa di Sally. Ciò renderà difficile al pubblico italiano, quando arriveremo a quel momento, capire la rilevanza di quanto vedrà in video, specie visto che Febbre (negli USA da decenni la soap opera più seguita) da noi non va più in onda da diversi anni.

Nella parte andata in scena in Beautiful, come già anticipatovi, Summer Newman contatterà Wyatt Spencer per stringere una collaborazione finalizzata a promuovere la JCV, collettivo di moda della Jabot Cosmetics. Le intenzioni della ragazza, in realtà, vanno oltre: intende scoprire gli scheletri nell’armadio di Sally, divenuta nel frattempo sua rivale.

Il cross over, per quanto riguarda Beautiful, si è concluso in sostanza con Flo Fulton decisa ad incontrarsi privatamente con Summer per vuotare il sacco sui peccati della stilista. E così, tornando agli episodi di Febbre, Flo a Il Giardino ha rivelato come Sally avesse finto una malattia terminale per riconquistare Wyatt (salvo rapire Flo nel momento in cui la Fulton ha scoperto la verità sul suo stato di salute) e abbia poi cercato anche di sedurre Wyatt per farsi mettere incinta!

La lingua lunga di Flo non ha avuto conseguenze in Beautiful, dove Wyatt si era espresso contrario a divulgare il passato dell’ex, dato che le loro vite erano ormai lontane e separate. A Febbre D’Amore, invece, Sally si è ritrovata messa in riga da Summer: sebbene quest’ultima, per ora, non abbia divulgato quanto scoperto, ha fatto intendere alla rivale di sapere tutto e di poter usare le informazioni raccolte qualora la Spectra provasse a crearle problemi.

Ma per Sally ci sono state anche buone notizie: la sua amicizia (che potrebbe trasformarsi in altro) col più maturo magnate Jack Abbott si è rafforzata e così Lauren Fenmore, soddisfatta dal lavoro della giovane, l’ha promossa dal ruolo di assistenze a responsabile marketing. Per Sally, dunque, è stato un passo in avanti verso il sogno di ricostruire la sua carriera di designer, ma, nelle prossime puntate, la stilista si ritroverà di nuovo faccia a faccia col suo passato… nello specifico con Bill Spencer!

L’editore arriverà per affari a Genoa City e Sally sarà presa dal panico quando se lo ritroverà davanti, impegnato con un incontro con Jack e Lauren. Presa alla sprovvista, la Spectra non riuscirà a gestire bene la situazione e a quel punto i due vorranno vederci più chiaro sul complicato passato che lega la stilista agli Spencer. Tuttavia il risultato potrebbe non essere del tutto disastroso per lei, visto che, a sorpresa, Jack continuerà a difenderla dagli attacchi…

Nonostante il grosso dell’azione, dunque, avverrà a Febbre D’Amore, la questione continuerà ad avere degli echi anche a Beautiful, sebbene solo nelle conversazioni: gli spoiler, infatti, segnalano che Bill farà un resoconto del suo interessante viaggio a Genoa City al figlio Liam.

