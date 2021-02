Thomas di Beautiful

Anticipazioni settimanali puntate Beautiful da domenica 28 febbraio a sabato 6 marzo 2021:

Sia pure con la morte nel cuore, Ridge e Brooke firmano i documenti per il divorzio; in seguito, Eric tenta di consolare la Logan. Thomas intanto assicura a Zoe che tenterà di farla tornare alla Forrester Creation e suggerisce a papà Ridge di far tornare in auge la Hope for the Future.

Alla Forrester non ci sono abbastanza fondi per finanziare sia la Hope for the Future e sia la collezione che sta preparando Steffy. Di conseguenza, Thomas propone a Ridge (e poi anche a Hope) una sfida tra le due collezioni!

Steffy non si fida molto del fratello e così ha paura che Thomas si sia inventato la sfida tra la sua collezione e quella di Hope solo per stare vicino a quest’ultima; Ridge cerca di convincere la figlia che non è così…

Hope, ancora scossa per come si è comportato Thomas, non lo ha voluto accanto a sé come stilista. Liam però continua ad essere preoccupato che prima o poi Hope possa finire per accettare di lavorare con Thomas e così dice al rivale che ha intuito il suo modo di fare e lo terrà sempre d’occhio.

Il discorso di Liam a Thomas non ottiene l’effetto auspicato. Thomas, infatti, controbatte e dice di volere solo il bene di Hope. Il figlio di Ridge, dunque, va avanti nel suo progetto e chiede a Hope di lavorare insieme a lui.

Hope non accetta l’offerta di Thomas, che però non demorde. Brooke è stata costretta a firmare i documenti del divorzio, ma non ne è affatto felice. Liam ribadisce a Steffy che è necessario scoprire le reali intenzioni di Thomas, così i due vanno da Vinny (con cui forse Thomas si è confidato).

Da Vinny, Liam e Steffy incontrano Zoe e la ragazza confida loro di temere che Thomas abbia ancora l’ossessione per Hope dimostrata in precedenza.

Eric chiede a Thomas se l’idea di fare una sfida di moda sia stata sua; a quel punto, il nipote gli dice che – attraverso questa iniziativa – voleva dimostrare a Hope il suo cambiamento ma lei non ha accettato… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

