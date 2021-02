Shauna e Ridge / Beautiful (foto JPI Studios)

Anticipazioni puntata Beautiful di lunedì 22 febbraio 2021:

Felice che Ridge (Thorsten Kaye) stia vedendo Brooke (Katherine Kelly Lang) finalmente per quella che è, Thomas (Matthew Atkinson) controbatte alle parole di Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), convinta che lui si stia illudendo circa le sue aspettative per il futuro di tutti loro; tuttavia la giovane Forrester, allo stesso tempo, non può negare che amerebbe riavere Liam (Scott Clifton) con lei.

Liam continua a volere Hope (Annika Noelle) lontana da Thomas, sebbene lei pensi di dover avere la mente aperta sulla presenza di Thomas nelle loro vite. Nello spirito della festività, comunque, la coppia ringrazia ancora Douglas (Henry Joseph Samiri) per aver riportato Beth da loro.

Shauna (Denise Richards) rivela a Ridge che Quinn (Rena Sofer) li ha visti baciarsi. La Fulton ritiene che quest’anno ha davvero qualcosa per cui dire grazie e Ridge, ribadendo di sentirsi compreso da lei, la bacia di nuovo.

