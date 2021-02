Beautiful: JACQUELINE MACINNES WOOD di nuovo mamma. Pausa maternità dalla soap?

Jacqueline MacInnes Wood

Il 22 febbraio è nato Lenix, il secondo figlio di Jacqueline MacInnes Wood, interprete di Steffy Forrester in Beautiful. Per l’attrice e il marito, Elan Ruspoli, si tratta di un altro maschietto dopo il primogenito Rise, venuto alla luce nel 2019.

E, per chi segue le nostre anticipazioni sulle puntate americane della soap, è noto che anche l’alter ego della Wood è in dolce attesa, sebbene in una situazione molto più complicata. Dopo una notte clandestina, Steffy si è ritrovata nuovamente in attesa di un figlio di Liam; peccato che lei sia impegnata con un altro uomo, il dottor John “Finn” Finnegan, mentre il giovane Spencer sia attualmente sposato con Hope.

Come già riportatovi, la paternità del nascituro potrebbe anche cambiare, visto che per ora diversi indizi lascino pensare che la storyline andrà nella direzione di un test manomesso e che sia proprio l’attuale compagno di Steffy il vero padre biologico. Staremo a vedere…

Beautiful: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Intanto è la seconda volta che le gravidanze di Steffy e quelle della sua interprete si trovano a coincidere… sebbene non del tutto! La scorsa volta, infatti, Jacqueline si era scoperta in dolce attesa quando il suo personaggio aveva appena partorito Kelly, per cui gli autori decisero di non lanciare la figlia di Ridge in una nuova gravidanza ma, piuttosto, di nasconderne la dolce attesa con i classici trucchetti: vestiti ampi, molti primi piani e qualcosa davanti che, puntualmente, nascondesse il pancione in aumento.

Al momento del parto, si decise nella narrazione di allontanare Steffy dalla scena con la scusa di un periodo a Parigi per motivi di lavoro. La ragazza si recò quindi nella capitale francese con mamma Taylor, Kelly e Beth (che all’epoca tutti pensavano fosse solo “Phoebe”, la figlia da poco adottata). Si trattò di un pausa molto breve e anche stavolta l’eventuale allontanamento di Steffy non dovrebbe prolungarsi molto visto che, proprio come nell’occasione precedente, il personaggio si trova coinvolto in un’importante trama in corso d’opera.

Pure questa volta, peraltro, c’è una certa distanza tra la gravidanza del personaggio e quella dell’attrice. Per molti mesi, infatti, sembrava che gli sceneggiatori avessero deciso di limitarsi a nascondere la speciale condizione dell’interprete, senza trasferirla anche sul personaggio. Ma, solo di recente, le cose sono cambiate. Per questo motivo, sebbene a Steffy (sempre che le cose vadano per il meglio) restino ancora molti mesi di gestazione, Jacqueline ha appena dato alla luce il nuovo figlio.

Ancora non si sa niente di ufficiale sul quando scatterà l’assenza di Steffy e su quale escamotage si deciderà di puntare per coprire l’assenza per maternità della Wood. L’ipotesi più in voga tra quelle circolanti tra i fan della soap vede Steffy abbandonare Los Angeles per vivere più serenamente i prossimi delicati mesi di gravidanza: più volte (fin troppe), la sua dottoressa le ha raccomandato di evitare qualsiasi forma di stress, ma la complessa situazione attorno alla gravidanza rischia di rendere la missione impossibile.

In particolare continuerà a crescere la tensione tra Liam e Finn, con quest’ultimo deciso a cambiare radicalmente le regole del rapporto che lo lega a Steffy. Sicuro che – nel profondo – Liam gioisca nel riuscire a tenere sempre legate a sé sia Hope che Steffy, incurante della sofferenza che quest’altalena arreca loro da anni, Finn vorrà dettare le nuove regole che l’ex marito della ragazza dovrà rispettare d’ora in avanti. Insomma, Liam sarà pure il padre biologico del bambino, ma la famiglia ora è di Finn.

Ovviamente Liam non vorrà accettare le condizioni di Finn, mentre la crisi matrimoniale con Hope continuerà a mantenere sul filo del rasoio il loro rapporto… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Attenzione: diventa fan della nostra pagina Facebook su Beautiful, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram, per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni! Vi ricordiamo inoltre che tutte le notizie sulle anticipazioni americane e italiane di Beautiful SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.