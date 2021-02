Can Yaman: arrivano AMORE TESTARDO e IL SIGNOR SBAGLIATO

Can Yaman

Tanti nuovi impegni televisivi attendono Can Yaman nei prossimi mesi. L’attore turco, come anticipato da noi di Tv Soap, sarà infatti nel cast di Che Dio Ci Aiuti 6, ma il pubblico potrà vederlo all’opera anche in due soap nuove di zecca, che andranno in onda la prossima estate per impreziosire il palinsesto.

Come riportato (con la consulenza del giornalista Sante Cossentino) dai settimanali Diva e Donna, Oggi e TeleSette, Mediaset trasmetterà infatti la produzione Inadina Ask, che in Italia prenderà il titolo di Amore Testardo. La serie, girata nel 2015, vede al centro della scena un giovane Yaman alle prese con il personaggio di Yalın Aras, CEO della Arass Technology, una società di informatica dove verrà assunta Defne (Açelya Topaloğlu), un ingegnere informatico che farà breccia nel cuore dell’uomo. La serie dovrebbe arrivare su Canale 5 subito dopo la fine di Daydreamer, rafforzando così il sodalizio tra la rete e lo stesso Can.

Quest’ultimo, tra le altre cose, sarà il protagonista de Il Signor Sbagliato, produzione del 2020 dove ha prestato il suo volto al personaggio di Özgür Atasoy, un affascinante proprietario di un ristorante che stringerà un patto con Ezgi İnal, interpretata da Ozge Gurel (già sua partner in Bitter Sweet – Ingredienti d’amore nel ruolo di Nazli). In questo caso, la storia d’amore partirà da un grosso tranello: constatando che non riesce a trovare un fidanzato adatto a lei, Ezgi si rivolgerà allo sciupafemmine Özgür per chiedergli di insegnarle alcune tecniche per riconquistare il suo ex Soner, che ha lasciato dopo aver scoperto di un tradimento.

Dal canto suo, l’uomo chiederà quindi alla ragazza di accompagnarla al matrimonio della sorella, per evitare che la madre gli chieda per quale motivo non si sia ancora fidanzato; proprio da lì, i due cominceranno a frequentarsi e… scatterà l’innamoramento!

Infine, Can Yaman è stato ingaggiato dalla Lux Vide, che gli ha dato accesso in automatico alla parte finale di Che Dio Ci Aiuti 6 (dove interpreterà un barman). Inoltre Can presterà il suo volto a Sandokan nel reboot della famosissima produzione che ha dato notorietà in Italia a Kabir Bedi. Al suo fianco, ci saranno Luca Argentero e Alessandro Preziosi. Insomma, è un periodo d’oro per l’attore turco, ormai un volto di punta della televisione italiana.

