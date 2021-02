Can Yaman di Daydreamer

Com’è noto, la carriera di Can Yaman è sempre più legata all’Italia: l’attore, diventato popolarissimo nel nostro Paese (e non solo) grazie alle serie a cui ha partecipato in Turchia (tra cui Daydreamer), conosce benissimo la nostra lingua e ciò lo mette in grado di prendere parte senza alcun problema a produzioni della tv italiana (come si è notato dalla recente ospitata a C’è posta per te).

Non solo: è già noto che Can, che negli ultimi tempi stiamo vedendo anche in uno spot di una nota marca di pasta, sarà parte essenziale di una fiction di prossima produzione che riporterà in auge il mito di Sandokan, molto caro a chi era bambino negli anni ’70.

Ma a parte tutto ciò, arriva ora un’interessantissima indiscrezione per i fan dell’affascinante interprete, che vi riportiamo in anteprima: sembra che non dovremo in realtà aspettare Sandokan per il suo debutto nella fiction italiana, poiché per lui in tal senso ci sarà occasione in tempi assolutamente più brevi rispetto a quanto si supponesse.

Da fonti che riteniamo attendibili, infatti, ci giunge voce che Can Yaman sarà questa settimana sul set di Che Dio ci aiuti 6, dove rimarrà due giorni (il 17 e 18 febbraio) per una partecipazione in qualità di guest star a cui assisteremo prossimamente.

Le avventure di Suor Angela sono già in corso su Rai 1, ma le riprese dell’attuale annata (la sesta) non sono ancora state del tutto ultimate e, dunque, tutto lascia pensare che vedremo Yaman nella parte finale della stagione. Una bella notizia per tutti i suoi fan, dunque!

Chi segue Can in Daydreamer, invece, sarà altrettanto contento di sapere che – oltre all’appuntamento quotidiano – prosegue per ora anche la programmazione in prima serata al martedì, a parte le settimane (tipo questa) in cui proprio il martedì sera c’è un incontro di calcio internazionale.

