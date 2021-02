Che Dio ci aiuti 6

Anticipazioni nona puntata (17° e 18° episodio) della fiction Che Dio ci aiuti 6, in onda in prime time su Rai 1 giovedì 25 febbraio 2021.

Che Dio ci aiuti 6×17 – Non dire di no

Primo deve essere operato quanto prima per dei forti dolori ai reni, ma non si trova nessun donatore: l’unica speranza sarebbe Erasmo, che però sembra non avere tutta questa fretta di fare l’esame per la compatibilità. Suor Angela a quel punto lo redarguisce e poi inizia a farsi venire mille dubbi su di lui.

Azzurra ormai pensa che Monica potrebbe essere un’ottima madre adottiva e spinge Penny tra le sue braccia. Monica però deve al momento occuparsi di Edo, il figlio del suo ex, appena giunto al Convento. Nico non è tanto felice di tutto ciò…

Che Dio ci aiuti 6×18 – Tradimento

Suor Angela, proprio nel giorno dell’operazione di papà Primo, apprende una sconcertante verità che potrebbe ancora una volta incrinare il suo rapporto con il genitore. Niko affronta una nuova causa che vede il coinvolgimento della sorella Miriam. Azzurra non vuole confessare un suo peccato a Suor Costanza, ma non è così facile nasconderglielo…

Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)