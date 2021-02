Leyla ed Emre di Daydreamer / Foto di: GLOBAL TELIF HAKLARI YAPIMCILIK TIC. A.S.

Anticipazioni puntata Daydreamer – Le Ali del Sogno di martedì 16 e mercoledì 17 febbraio 2021 su Canale 5:

Al rinfresco matrimoniale di Leyla e Emre, Can affronta Yigit convinto che quest’ultimo stia raccontando a Sanem delle bugie sulla pubblicazione del suo romanzo. Yigit dimostra però che i sospetti di Can non sono fondati.

Can, non contento del “chiarimento” con Yigit, convince un suo amico editore a pubblicare il romanzo di Sanem, che però subito capisce di essere stata raccomandata e se ne lamenta!

Sanem, in crisi creativa, sembra voler rinunciare al suo romanzo, poi però le viene in mente di pubblicare il diario segreto e quindi chiede a Can di leggere e condividere il diario.

Ceycey indaga per scoprire a vantaggio di Can gli eventuali scheletri nell’armadio di Yigit!

