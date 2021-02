Can e Sanem / Daydreamer

Anticipazioni puntata Daydreamer – Le Ali del Sogno di giovedì 18 e venerdì 19 febbraio 2021 su Canale 5:

Yigit chiede a Sanem ha riavuto il diario da Can e l’autorizzazione a pubblicarlo in forma di romanzo. Ma Sanem gli risponde negativamente, aggiungendo che – mancando il consenso di Can – non è intenzionata a pubblicarlo.

Visto che non c’è tempo e che per la realizzazione del libro bisogna far presto, Yigit propone a Sanem di provare a parlare con Can, anche per scusarsi di quello che è accaduto alle nozze di Emre e Leyla. Ma per Can e Sanem le cose, sfortunatamente, non andranno come era stato preventivato…

A questo punto assistiamo a un salto temporale di un anno e scopriremo che tantissime cose sono cambiate!

