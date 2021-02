Leyla di Daydreamer / Foto di: GLOBAL TELIF HAKLARI YAPIMCILIK TIC. A.S.

Anticipazioni puntata Daydreamer – Le Ali del Sogno di mercoledì 24 e giovedì 25 febbraio 2021 su Canale 5:

Can finisce per ritrovarsi alla tenuta di Sanem, dove ha incontrato Aziz (il padre di lui). Emre e Leyla stanno pranzando insieme a una coppia di amici e ricevono contemporaneamente una telefonata da Can e Sanem, scoprendo così che Aziz ha avuto un malore e ha inteso fermarsi presso la tenuta di Sanem.

Sanem si lamenta con la sorella della freddezza di Can nei suoi confronti… e Can fa lo stesso con Emre per quanto riguarda Sanem!

Remide, Deren e Ceycey vanno via dalla tenuta ma CeyCey, dopo Remide chiede di tacere sul finto malore di Aziz, ha il suo consueto attacco di panico. Emre e Leyla parlano alle rispettive madri quanto sta succedendo alla tenuta. Entrambe, per motivazioni differenti, tendono a rifiutare questa situazione e finiscono per l’ennesima volta con l’intrufolarsi nelle vite dei loro figli.

Aziz, Ceycey e Deren cercano di non far ripartire Can e il piano sembra funzionare. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

