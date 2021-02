Can e Sanem

I grandi amori, a volte, fanno dei giri immensi, ma poi ritornano più forti di prima. È quello che succederà a Can Divit (Can Yaman) e Sanem Aydin (Demet Ozdemir) nelle prossime puntate italiane di Daydreamer – Le Ali del Sogno. A più di un anno dalla loro rottura, i due ex decideranno di darsi una nuova opportunità, che partirà da delle basi ben precise. Scopriamo insieme quali…

Daydreamer – Le Ali del Sogno, news: Yigit lascia Istanbul; ecco perché

Se avete seguito i nostri post precedenti sulle anticipazioni, sapete già che Can e Sanem torneranno a baciarsi quando la ragazza verrà messa al corrente di tutti i tranelli portati avanti da Yigit (Utku Ates). Grazie all’assunzione di un detective privato, il Divit riuscirà infatti a capire che è stato l’editore a convincere Yemal e Ardà a denunciare la Fikri Harika proprio mentre stava progettando una campagna pubblicitaria per lanciare sul mercato le creme della Aydin.

Tale consapevolezza spingerà Sanem a chiudere ogni tipo di rapporto con Yigit, chiedendogli appunto di uscire quanto prima dalla sua vita.

A quel punto, il fratello di Polen (Kimya Gocke Aytac) sembrerà dare ascolto alle parole di Sanem, tant’è che le scriverà una lettera d’addio per informarla di avere passato il contratto per la pubblicazione del suo secondo libro ad un editore americano.

Attraverso la lettera, Yigit annuncerà anche a Sanem che intende tornare in California per mettere per sempre distanza tra di loro. Un gesto che la Aydin apprezzerà tantissimo, ma che presto lascerà spazio ad altre simpatiche preoccupazioni…

Daydreamer – Le Ali del Sogno, spoiler: Can e Sanem riprendono la loro storia d’amore!

Eh sì: viste le ultime novità, Sanem non potrà fare a meno di baciare Can, ma il giorno dopo temerà che l’uomo possa decidere di abbandonare nuovamente la Turchia. Un equivoco che si chiarirà in poche ore, anche se la fanciulla capirà di non volere più rinunciare al Divit nella sua vita. Un simbolico regalo spingerà quindi i due a decidere di darsi un’ulteriore chance.

Nello specifico, la Aydin chiederà all’editore americano un anticipo sul compenso del suo prossimo libro e riacquisterà la barca che Can aveva ceduto qualche settimana prima, per far fronte ad alcuni debiti familiari.

Inizialmente, Can tenterà di rifiutare il regalo, ma cambierà radicalmente idea quando Sanem le farà presente che quel mezzo rappresenta appieno il suo spirito libero, che lei non intende più cambiare perché, in fondo, è grazie a quello se si è innamorata di lui. Parole che riaccenderanno la passione e sanciranno, almeno per ora, dei nuovi presupposti da cui ripartire!

Daydreamer – Le Ali del Sogno, trame: Can propone a Sanem di partire per due anni!

In ogni caso, bisognerà fare attenzione ad una romantica richiesta che Can farà a Sanem proprio mentre si troverà con lei sulla barca. L’uomo domanderà infatti alla fidanzata se vuole partire con lui per due anni in direzione dell’isola delle Galapagos, patria degli Albatri, l’uccello da sempre identificato dalla Aydin come suo “principe azzurro”.

Anche stavolta, la risposta di Sanem sarà positiva, anche se non tutti saranno felici di ciò: ad esempio Mevkibe (Ozlem Tokaslan), appena intuirà del riavvicinamento tra Can e Sanem, sarà tutt’altro che entusiasta della novità… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.