Emre, Aziz, Can / Daydreamer

Un addio a sorpresa metterà fine ad alcuni dinamiche centrali di Daydreamer – Le Ali del Sogno. A poche puntate dal finale della telenovela, Aziz Divit (Ahmet Somers) deciderà infatti di lasciare per sempre Istanbul. Una decisione che, ovviamente, interessa maggiormente la “fidanzata” Mihriban Tayfuni (Sevinc Erbulak) e l’ex moglie Huma (Ipek Tenolcay), seppur per dei motivi diversi. Scopriamo insieme quali…

Daydreamer – Le Ali del Sogno, trame: Mihriban e Huma, come cane e gatto

Le anticipazioni indicano che Huma si arrabbierà tantissimo quando scoprirà che Aziz ha intrecciato nuovamente una relazione con Mihriban, ovvero la donna che frequentava prima di sposare lei. Dal canto suo, la Tayfuni non perderà occasione di accusare la rivale, sostenendo che la donna ha ingabbiato Aziz in un matrimonio infelice dove ha avuto soltanto due gioie: la nascita dei figli Can (Can Yaman) e Emre (Birand Tunca).

Col trascorrere degli episodi, le due antagoniste non faranno altro che rinfacciarsi quelli che, a loro gusto, sono stati gli sgambetti fatti l’una nei confronti dell’altra e si verificheranno diversi scontri.

Una situazione che, il più delle volte, porterà a dei risvolti comici, ma che comunque impensieriranno Aziz, fino a quel momento deciso a vivere in pace dopo aver sconfitto l’infezione ai polmoni curata nell’anno passato all’estero.

Daydreamer – Le Ali del Sogno, news: Aziz non sopporta più né Mihriban e né Huma

In tal senso, bisognerà dunque fare attenzione ad un malessere generale che colpirà l’uomo. In più di una circostanza, Aziz ribadirà infatti a Mihriban che deve lasciarsi alle spalle tutte le eventuali provocazioni di Huma, ma la “nuova” fiamma non riuscirà a cogliere fino in fondo il consiglio del fidanzato, tant’è che non farà altro che litigare con la “nemica”.

Lo scontro tra i due “piccioncini” sarà quindi inevitabile, almeno finché il Divitsenior non capirà che, in fondo, sia Huma e sia Mihriban sono adulte e non può pretendere certamente che cambino da un giorno all’altro.

Seppur sofferente, Aziz penserà dunque che sia arrivato ancora una volta il momento per lui di voltare pagina e si presenterà alla Fikri Harika, appena riacquistata da Sanem (Demet Ozdemir), dicendo che ha deciso di lasciare Istanbul per andare ad Amsterdam. Una novità che verrà accolta con dispiacere da Emre e Can, che comunque potranno contare su un ultimo consiglio del loro papà…

Daydreamer – Le Ali del Sogno, spoiler: Aziz lascia Instabul

Eh sì: da un lato Aziz dirà a Emre che non deve mai smettere di prendersi cura della moglie Leyla (Oznur Serceler), visto che insieme formano una bellissima coppia, dall’altro l’uomo preciserà a Can che è necessario che recuperi la memoria (persa in seguito ad un incidente stradale) in modo da tornare a costruire quel futuro meraviglioso che sognava al fianco di Sanem. Tali parole verranno apprezzate dai ragazzi, che si stringeranno attorno al padre per un ultimo abbraccio.

Infine, Aziz comunicherà anche a Mihriban che ha deciso di partire e le augurerà il meglio che lui non è riuscito a darle. Huma, invece, resterà a bocca asciutta, dato che scoprirà della partenza dell'ex marito da Emre e Leyla, senza nemmeno poterlo salutare. Come reagirà?