Fino a quando l’editore Yigit (Utku Ates) riuscirà a mentire per sabotare l’eventuale riappacificazione tra Can Divit (Can Yaman) e Sanem Aydin (Demet Ozdemir)? Nelle prossime puntate italiane di Daydreamer – Le Ali del Sogno, la ragazza scoprirà infatti che è stato proprio Yigit, con la complicità del commerciante Yemal, a tentare di far fallire sul nascere la sua nuova azienda esperta nella produzione di creme. Un evento che darà lo scossone alla storyline principale della telenovela turca…

Daydreamer – Le Ali del Sogno, trame: le mosse di Yigit e Yemal

Come abbiamo già segnalato nei nostri post precedenti di anticipazioni, Yigit deciderà di passare alle maniere forti quando Sanem rifiuterà in più di un’occasione di sposarlo. Per far sì che possa dedicarsi esclusivamente al nuovo libro che deve scrivere per la sua casa editrice, e avvicinarsi di conseguenza a lui, l’uomo deciderà infatti di allearsi con Yemal, un venditore che sarà entrato in possesso delle ricette delle creme della Aydin e vorrà utilizzarle tutte per sé in modo da avere un maggiore introito economico per il suo negozio.

Dopo aver convinto Yemal a denunciare Sanem e tutti i suoi amici per plagio quando saranno in procinto di ottenere il brevetto esclusivo per le creme, Yigit corromperà infatti anche Ardà, un operaio con un reddito piuttosto basso al quale chiederà di denunciare la Aydin asserendo che nei prodotti che sta vendendo è presente l‘edera, erba non esplicitata nelle confezioni e soprattutto in grado di produrre pericolosi sfoghi cutanei (che lui, in realtà, si sarà procurato lavorando nei campi). Tuttavia, un’iniziativa precedente di Can smaschererà i loschi intrighi dell’imprenditore.

Daydreamer – Le Ali del Sogno, spoiler: Sanem scopre gli intrighi di Sanem!

Eh sì: ad un certo punto, grazie all’investigatore privato che aveva ingaggiato proprio per scoprire se il fratello di Polen (Kimya Gocke Aytac) avesse dei segreti da nascondere, Can avrà la certezza fotografica del fatto che Yigit e Yemal si conoscono. A questa consapevolezza, fortunatamente, arriverà anche Sanem, che beccherà i due complici intenti a bere un caffè in un bar al termine di una giornata nel quale lei stessa si era introdotta (ovviamente con Can) all’interno di un magazzino, in modo da recuperare le scatole di creme ancora in possesso del denunciante.

Ovviamente, Sanem chiarirà subito a Yigit che il loro rapporto lavorativo può considerarsi concluso e, come se non bastasse, ribadirà all’insicuro Can che, grazie alla sue investigazioni, ha capito che può fidarsi soltanto di lui. Tale discorso si concluderà con un bacio tra i due innamorati, il primo dopo la loro rottura avvenuta l’anno prima proprio per colpa degli intrighi dell’editore e di Huma (Ipek Tenolcay).

Daydreamer – Le Ali del Sogno, news: Yigit annuncia a Sanem che tornerà in Canada!

Almeno per ora, ciò non rappresenterà però la rappacificazione vera e propria tra Can e Sanem, visto che non sembreranno intenzionati a tornare insieme. Ad ogni modo, la storyline sembrerà portare all’uscita di scena di Yigit che, oltre a passare il progetto del secondo libro della Aydin ad un collega americano, invierà una missiva alla ragazza per chiederle scusa per il male che le ha fatto ed annunciarle che tornerà presto in Canada, lasciando così definitivamente la Turchia.

