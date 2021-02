Can e Sanem / Daydreamer, le ali del sogno

Daydreamer – le ali del sogno, anticipazioni e trame puntate settimanali da lunedì 1 a venerdì 5 marzo 2021: Aziz si reca con gioia a cena da Mevkibe e Nihat accompagnato dalla sua vecchia fiamma Mihriban.

Yigit propone a Sanem di partecipare a un evento importante a New York, ma lei declina l’offerta poiché deve ancora riprendersi fisicamente e mentalmente da ciò che è accaduto tra lei e Can. Can, che ha ascoltato la conversazione di Sanem e Yigit di nascosto, decide di partire, ma leggendo alcune pagine del romanzo di Sanem cambia idea.

Deren, nel raggiungere a piedi la nuova sede dell’agenzia nella tenuta di Sanem, si ritrova infangata e dolorante. Per sua fortuna incontra Bulut; quest’ultimo l’aiuta e la porta da Ceycey e Muzaffer, che sono intenti a cercare nuovi client per la “nuova” Fikri Harika. Aziz, parlando con Sanem e Yigit, viene a sapere che Sanem vincerà un premio come miglior scrittrice dell’anno. C’è qualcosa però nel ragazzo che non convince del tutto Aziz (che si confida con Mihriban).

Can, che ha sabotato la sua barca di proposito, chiede a Sanem di potersi fermare da lei fino alla riparazione della barca, per poter stare vicino al padre. Sanem accetta che Can viva nel capanno nella tenuta, che trasformerà nel suo “rifugio”. La presenza di Can innescherà altre dinamiche tra i protagonisti.

Deren e Bulut temporeggiano, perché Deren si rifiuta di indossare delle calosce e, quando finalmente si mettono in cammino, Deren inciampa infortunandosi un ginocchio. Sanem si rifiuta di fare squadra con Can, ma lui la segue comunque fingendo di aver preso per errore la sua stessa direzione. Insieme riescono a rintracciare Caner e riportarlo alla madre. Ma il lieto fine di questa brutta avventura non sblocca Sanem che, nonostante i tentativi di riavvicinamento, tiene le distanze da Can.

Mevkibe e Nihat propongono ad Emre di lavorare nel negozio di famiglia. Emre accetta entusiasta, mentre Leyla ha qualche perplessità ritenendo il lavoro di commesso non adatto al livello di un uomo acculturato come suo marito. Nihat si pentirà amaramente di aver proposto a suo genero di lavorare insieme, Emre infatti vuole apportare cambiamenti inusuali e non ha affatto la mentalità da commerciante.

