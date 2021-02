Can, Ceycey e Yigit di Daydreamer / Foto di: GLOBAL TELIF HAKLARI YAPIMCILIK TIC. A.S.

Anticipazioni puntata Daydreamer – Le Ali del Sogno di martedì 2 febbraio 2021 (prima serata) su Canale 5:

La cena con Huma, Emre, Can, Sanem, Mevkibe, e Nihat sfocia in un litigio fra Huma e Mevkibe. Sanem e Can decidono decidendo di sposarsi ma non sarà facile dirlo alle loro madri. Leyla dovrà dire a Mevkibe di essersi lasciata con Osman.

Huma è contraria al fidanzamento di Can e Sanem, ritenendo lei e la sua famiglia di un livello sociale troppo basso. Viene presentato il libro di Polen e Huma di fronte alla stampa cerca di mettere in difficoltà Sanem a vantaggio di Polen, ma Can non glielo permette. Intanto Ayhan lascia Ceycey ma lui cerca di riconquistarla con l’aiuto di Sanem.

Alla presentazione del libro di Polen, Can ufficializza la sua storia con Sanem. Polen dedica il suo libro a Can e per il suo compleanno gli dona una copia. Anche Sanem prepara il suo regalo, un album che conterrà tutte le foto e gli oggetti che meglio rappresentano la loro storia.

Mentre Ceycey cerca faticosamente di ricucire con Ayhan, sono in atto prove di riavvicinamento tra Leyla ed Emre ma la nuova assistente di quest’ultimo rende la cosa non facile. E sarà anche difficile per Leyla annunciare alla madre la fine del fidanzamento con Osman…

Sanem sta tentando di organizzare una sorpresa a Can con l’aiuto di Yigit, ma il suo comportamento sarà frainteso scatenando la gelosia di Can. Huma ha deciso di organizzare una festa a sorpresa per il compleanno di Can e di invitare anche i genitori di Sanem; la donna auspica così di mettere in ridicolo la famiglia di Sanem e convincere Can a tornare con Polen, ma andrà davvero così? Non è detto…

Ceycey e Ayhan tornano insieme, Muzaffer si dichiara a Guliz, Leyla confessa ad Emre di essersi lasciata con Osman e Can, prendendo tutti alla sprovvista, sfila dalla tasca una scatolina di velluto e chiede a Sanem di sposarlo di fronte a tutti! Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

