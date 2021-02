SANEM / Daydreamer

Can Divit (Can Yaman) riuscirà mai a recuperare la memoria? È questa la domanda che si porrà Sanem Aydin (Demet Ozdemir) nelle puntate finali di Daydreamer – Le Ali del Sogno. Proprio quando i due innamorati si saranno riappacificati, dopo l’anno trascorso lontani a causa delle menzogne di Yigit (Utku Ates) e Huma (Ipek Tenolcay), un incidente rimetterà tutto in discussione e causerà più di un dispiacere alla sfortunata protagonista della telenovela turca…

Daydreamer – Le Ali del Sogno, news: Can non ricorda nulla dei suoi ultimi due anni

Se avete seguito i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni della soap, sapete che Can e Sanem avranno l’incidente d’auto proprio mentre staranno per partire con la nave dell’uomo alla volta delle Galapagos, isole dove avranno scelto di stare per due anni al fine di ricostruire il loro rapporto.

Dopo oltre un mese passato in coma, il Divit si risveglierà all’improvviso anche se, purtroppo, non avrà alcun ricordo degli ultimi due anni, compresa la sua travagliata ma intensa storia d’amore con la Aydin.

Visto che l’uomo sarà ancora convinto di essere fidanzato con Polen (Kimya Gocke Aytac), Sanem metterà in moto una serie di tattiche al fine di far riaffiorare in Can il ricordo della loro relazione. Riacquistato l’edificio della fallita Fikri Harika con i soldi ottenuti dalla vendita del suo patentino delle creme, la ragazza farà in modo che Aziz (Ahmet Somers) riconsegni al figlio la gestione dell’azienda e instaurerà con lui quel rapporto conflittuale che aveva all’inizio della loro conoscenza.

In tal senso, bisognerà osservare con attenzione un piano che si rivelerà assai fallimentare…

Daydreamer – Le Ali del Sogno, trame: Can non riconosce il profumo di Sanem

In seguito ad un discorso con Muzaffer (Cihan Ercan), CeyCey (Anil Celik) e Deren (Tumge Kumral), Sanem penserà di usare la fragranza del profumo che indossava il giorno in cui lei a Can si sono baciati per errore nel corso del quarantesimo anniversario della Fikri Harika. Dato che il Divit si rifugerà nella sua vecchia capanna (non avendo neanche il ricordo di averla venduta), la Aydin raggiungerà l’uomo sul posto e sventolerà più volte i suoi capelli al fine di fargli sentire il suo “odore”. Peccato però che, di lì a poco, Can ammetterà di essere raffreddato e la fanciulla dovrà preparargli un rimedio naturale per stappargli il naso!

In ogni caso, nel giro di qualche minuto, l’atmosfera sembrerà surriscaldarsi, tant’è che Can e Sanem daranno l’impressione di essere sul punto di baciarsi, anche se l’arrivo improvviso di Leyla (Oznur Serceler) e Emre (Birand Tunca), in cerca dei due per alcuni problemi sul lavoro, frenerà la situazione sul nascere.

Daydreamer – Le Ali del Sogno, spoiler: Sanem delusa da un commento di Can

Ciò farà da preludio ad un grosso dispiacere con Sanem. La sera stessa, Can si confiderà infatti con papà Aziz e gli rivelerà che, pur essendo stato sul punto di baciarla, non sente nulla per la Aydin, ragion per cui gli chiederà se è stato davvero innamorato di lei come tutti raccontano.

Tali parole, ovviamente, feriranno Sanem che, proprio nei giorni precedenti, gli aveva regalato il libro sulla loro storia per fargli recuperare la memoria. Il lieto fine per la coppia, partendo da questi avvenimenti, sarà dunque lontano… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.