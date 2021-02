Sanem / Daydreamer, le ali del sogno (foto Mediaset)

Daydreamer – le ali del sogno, anticipazioni e trame puntate settimanali da lunedì 15 a venerdì 19 febbraio 2021: Dopo la presentazione del libro, Sanem rientra alla tenuta. In serata Muzaffer e Ceycey comunicano a Sanem di aver fatto un importante acquisto con i soldi di Sanem: hanno comprato i diritti del marchio Fikri Harika. Alla tenuta viene convocata Deren, che con stupore apprende che i nuovi proprietari dell’agenzia sono Ceycey, Muzaffer e Sanem.

Aziz spiega a Remide le ragioni della vendita dell’agenzia e insieme si dirigono verso la tenuta per vedere cosa succede. Lì scoprono che Sanem è diventata la proprietaria (quasi inconsapevole) della Fikri Harika.

Can si ritrova suo malgrado presso la tenuta di Sanem, dove ha incontrato suo padre Aziz. Mentre Emre e Leyla sono a pranzo con una coppia di amici, ricevono contemporaneamente una telefonata dai rispettivi fratello e sorella e scoprono entrambi che Aziz dopo un malore ha deciso di fermarsi presso la tenuta di Sanem. Quest’ultima si lamenta con Leyla del comportamento freddo e distaccato di Can, che fa lo stesso con Emre per Sanem.

Remide, Deren e Ceycey lasciano la tenuta ma Ceycey, dopo che la signora Remide chiede di mantenere il segreto sul finto malore di Aziz, ha il suo solito attacco di panico. Emre e Leyla, vista la situazione, raccontano alle rispettive madri quanto sta accadendo alla tenuta. Entrambe, per motivi diversi, non accettano questa situazione e come al solito interferiranno con le vite dei loro figli. Anche Aziz, Ceycey e Deren sono intenti nel loro piano di non far ripartire Can che sembra funzionare.

Yigit mostra i primi segni di cedimento: è stanco di fingersi invalido, ma Huma lo persuade a continuare la messinscena poiché secondo lei Sanem sta crollando psicologicamente e presto si innamorerà di Yigit. Nel frattempo, Aziz ha una piacevole sorpresa: dopo molti anni incontra nuovamente il suo primo amore, Mihriban, la proprietaria del terreno dove attualmente Sanem e Deniz vivono.

