Fiction NOI: Lino Guanciale e Aurora Ruffino nel cast della versione italiana di “This is us”

Lino Guanciale e Aurora Ruffino / fiction NOI

L’amatissima famiglia Pearson avrà una sua versione italiana! Ebbene sì, sono ufficialmente iniziate lo scorso 15 febbraio le riprese di Noi, adattamento italiano della serie cult di successo globale This is us, con protagonisti Lino Guanciale e Aurora Ruffino. Le registrazioni della serie diretta da Luca Ribuoli e scritta da Sandro Petraglia dureranno 23 settimane tra Roma, Milano, Torino e Napoli.

E così, mentre negli Stati Uniti la serie Nbc con protagonisti Milo Ventimiglia e Mandy Moore è giunta alla sua quinta fortunatissima stagione, grazie a una collaborazione tra Cattleya e Rai fiction anche l’ammiraglia di Stato avrà modo di raccontare al suo pubblico la commovente storia di questo sorprendente family drama creato da Dan Fogelman, il quale, attraverso una narrazione temporalmente frammentata, segue le vicende di una famiglia (due genitori e tre figli) nel loro presente ma anche nel loro passato e futuro.

Lino Guanciale e Aurora Ruffino interpretano Pietro e Rebecca, genitori di tre figli: Daniele (Livio Kone) e i gemelli Claudio (Dario Aita) e Caterina (Claudia Marsicano). Noi, attraverso molteplici archi temporali non sequenziali (vero e innovativo punto di forza della serie), esplora la cronistoria di questa particolare famiglia, creando – esattamente come l’amatissima serie originale – una sorta di attitudine ricettiva con il pubblico affinché quest’ultimo possa comprendere e conoscere profondamente la storia dei cinque protagonisti.

This is Us offre al pubblico un perfetto mashup di dramma e commedia che, attraverso un’eccellente narrazione spudorata e innovativa, riesce a raccontare perfettamente una rappresentazione realistica della vita. Un mix vincente che ha portato la serie a diventare un vero e proprio fenomeno globale. Ma la domanda che ci poniamo è questa: le vicende di Noi saranno fedeli a quelle (crude e spietate) della famiglia Pearson o subiranno variazioni per adattare meglio la storia al pubblico italiano?

Sicuramente nei prossimi mesi ne sapremo di più! La messa in onda delle sei prime serate che compongono la prima stagione di Noi, è prevista su Rai 1 per il prossimo autunno/inverno. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.