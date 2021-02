Tommaso Zorzi / Grande Fratello Vip (foto Mediaset)

Questa sera su Canale 5 andrà in onda la penultima emozionante puntata del Grande Fratello VIP, il reality show condotto da Alfonso Signorini. In attesa della finale, in programma lunedì 1º marzo, le vicende nella casa più famosa d’Italia si fanno sempre più interessanti, come vedremo nella puntata in onda oggi.

La settimana scorsa sono state mandate in nomination Stefania Orlando e Rosalinda Cannavò. Le due donne sono attualmente al televoto e solamente una di loro potrà dirsi salva. Una sfida accesissima che ha creato non pochi malumori tra i concorrenti nella casa, i quali non hanno accettato di buon grado la scelta di Dayane Mello di mandare Rosalinda al televoto. La Cannavò è rimasta molto delusa dalla scelta di Dayane di nominarla, dato il grande e intimo rapporto creatosi finora tra le due.

Sarà dunque il pubblico a decidere chi dovrà abbandonare per sempre la casa di Cinecittà, che in questa edizione è stata protagonista più che mai di grandi intrighi e passioni. Ma le sorprese non finiscono qui per i concorrenti del Grande Fratello VIP, che questa sera dovranno confrontarsi con un altro televoto flash: il responso decreterà l’uscita definitiva di un altro concorrente, cosa che farà ulteriormente diminuire il numero degli inquilini nel loft in attesa della puntata finale di lunedì 1º marzo.

Appuntamento quindi a questa sera su Canale 5 per una nuova e imperdibile puntata del Grande Fratello VIP. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.