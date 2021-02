LARA KOMAR / Il paradiso delle signore

Anticipazioni puntata de Il paradiso delle signore 5 di giovedi 25 febbraio 2021:

Marta Guarnieri (Gloria Radulescu) è delusa dal comportamento del padre Umberto (Roberto Farnesi) e dalla notizia che le è stata appena rivelata; il banchiere cerca supporto morale in Vittorio (Alessandro Tersigni) e Federico Cattaneo (Alessandro Fella).

Per la famiglia Amato, ci sono novità: Rocco (Giancarlo Commare) ha un’idea per trovare un nuovo lavoro allo zio Giuseppe (Nicola Rignanese) proprio come magazziniere al Paradiso delle Signore, ma Armando (Pietro Genuardi) non è affatto felice di ciò.

Gabriella (Ilaria Rossi) nel frattempo propone un nuovo outfit ispirato alla moda di Londra e crea un abito molto originale e audace.

Irene (Francesca Del Fa) cerca di plagiare le colleghe Veneri a suo favore mentre al magazzino milanese viene a fare visita una misteriosa figura…

Ludovica (Giulia Arena) continua ad essere inseguita dal Mantovano e, disperata, chiede nuovamente aiuto a Marcello (Pietro Masotti).

Marta infine, delusa dalle gravi bugie di suo padre Umberto e di sua zia Adelaide (Vanessa Gravina), decide di andare a Parigi da Riccardo (Enrico Oetiker) per sbollire la rabbia dovuta alla notizia.

